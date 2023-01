Wie umweltfreundlich sind eFuels wirklich? Obwohl auch bei der Verbrennung synthetischer Kraftstoffe CO 2 freigesetzt wird, können eFuels in der Bilanz treibhausgasneutral sein. Denn bei der Herstellung wird zunächst Kohlendioxid (CO 2 ) gebunden, der im Motor dann wieder freigesetzt wird. Bei der Verbrennung entsteht also nicht mehr CO 2 , als zuvor gebunden wurde. Es wird aber auch kein CO 2 aus der Atmosphäre entnommen, die Produktion von eFuels ist also ein Nullsummenspiel, reinigt die Atmosphäre nicht von Klimagas.