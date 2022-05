Verblüffend jedoch, wenn man beim Heranfahren sieht: Der Fahrer sitzt ja drin! Oder aber: Man parkt, kauft ein, kehrt zurück, und das Auto tankt noch immer an der Discounter-Ladesäule. Klarer Fall: Es handelt sich um einen sogenannten Ladeschnorrer.

Dieses Phänomen ist fast so neu wie die Gratis-Ladesäulen von Aldi & Co: E-Autofahrer, die das kostenlose Stromangebot dreist missbrauchen. Anstatt nur während des Einkaufs zu laden, stöpseln sie ihr Auto rasch an und verschwinden. Machen irgendwas, gehen spazieren oder Kaffee trinken – aber kaufen nicht ein und blockieren oft auch stundenlang die Säule.

Erboste Kunden berichten von Ladeschnorrern, die im Büroblock gegenüber arbeiten und mit ihrem E-Auto den ganzen Tag über die Gratis-Ladeplätze vom Supermarkt oder Baumarkt blockieren . Einige behaupten sogar, es existieren regelrechte Netzwerke von Teslafahrern, die sich gegenseitig den Platz freihalten – und der Ehrliche sei der Dumme.

AUTO BILD hat nachgefragt, wie die Handelsketten auf das Problem reagieren.



Bisher war Laden bei Aldi Süd kostenlos – aber nicht mehr lange: Ab 1. Juni werden an jedem der tausend Ladepunkte Gebühren fällig. Die Reaktion auf immer mehr Ladeschnorrer hat aber auch einige Vorteile für die Nutzer: Mit dem Bezahlsystem macht Aldi Süd auch das Laden jenseits der Ladenöffnungszeiten möglich.

Zoom Bei Aldi Süd hat man das Problem erkannt und steuert jetzt gegen: Stromtanken kostet dort ab Juni für alle – aber der Tarif ist günstig.



Ein weiterer Lichtblick: Das Laden könnte für viele günstiger sein als an der heimischen Wallbox . Denn an gewöhnlichen 22-kW-Ladestationen berechnet Aldi Süd nur 29 Cent pro Kilowattstunde. An den etwa zehn Prozent CCS-Schnellladern mit maximal 150 kW kostet die Kilowattstunde 39 Cent – im Vergleich mit Ionity oder anderen Anbietern ist das ebenfalls sehr günstig.

Wie wird der Aldi-Strom künftig bezahlt?

Bezahlt wird bequem per Kredit- oder EC-Karte. Auch das Bezahlen über Google- oder Apple Pay soll bald möglich sein. Aldi Süd teilt mit, dass die neue Bezahlfunktion nicht überall zeitgleich eingeführt wird. Auch die neuen Ladezeiten werden nicht einheitlich sein: "Wo immer möglich, von sechs bis 22 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen". An einigen Standorten soll es sogar rund um die Uhr und sieben Tage die Woche möglich sein.

Zoom Die Aldi-Süd-Ladesäulen werden bald auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten nutzbar sein. Bezahlt wird dann per Kredit- oder EC-Karte.



Auch die Begrenzung auf maximal eine Stunde Ladedauer, die bisher bei Aldi Süd galt, fällt weg. Es bleibt abzuwarten, ob der Discounter in naher Zukunft Blockiergebühren erheben wird – viele Energieversorger schlagen inzwischen einen Strafbetrag auf, wenn E-Autofahrer zu lange an einer der knappen Ladesäulen parken

"Die Herausforderung durch Ladeschnorrer ist uns bekannt", sagt ein Sprecher der Heimwerkermarkt-Kette Bauhaus gegenüber AUTO BILD. Traurige Konsequenz: "Wir gehen dazu über, dass kostenloses Laden nicht mehr möglich sein wird." Im Zuge dessen wird Bauhaus seine Ladesäulen zentral vom Energieversorger EnBW bewirtschaften lassen.

Wann das Laden bei Bauhaus nach EnBW-Tarif abgerechnet wird, ist noch nicht ganz klar: "Hängt davon ab, wann die einzelnen Standorte ans Netz gehen – wir rechnen im Lauf des Jahres damit", so der Bauhaus-Sprecher. Ob es einen Rabatt auf Kundenkarte oder ähnliches als Kaufanreiz geben soll, ist noch Gegenstand von Überlegungen.

"Wir prüfen intensiv, wie wir eine dauerhafte Blockade der Ladesäulen vermeiden", so eine Sprecherin von Discounter Lidl zu AUTO BILD. Doch einen Übergang zu kostenpflichtigem Laden zieht man beim – nach eigenen Angaben – größten Discounter der Welt derzeit noch nicht in Erwägung.

Ladeschnorrer haben es bei Lidl nun schwerer





Seit Anfang Februar ist das Laden vor einem Lidl-Markt allerdings auf eine Stunde maximal begrenzt. Die Säule wird nur freigegeben, wenn man den QR-Code auf der Säule mit der Lidl-E-Charge-App scannt. Da anschließend der Kunde über die E-Charge-App identifiziert und über eine gewisse Zeit blockiert ist, wird es Ladeschnorrern zumindest schwerer gemacht. Mit einem zweiten Smartphone können sie sich allerdings eine weitere Stunde zusammenschnorren, und sie müssen dafür zum Auto zurückkehren.

Als "ersten Schritt für bessere Planbarkeit" verkauft Lidl die Implementierung der Ladefunktion in eine weitere App: die Lidl-Plus-App. So sehen E-Autofahrer mit einem Blick auf die App, ob eine Ladesäule gerade frei ist. Wie das gegen Ladeschnorrer helfen soll, ist allerdings unklar.

"Wir sind uns des Problems bewusst", antwortet Ikea auf die Anfrage von AUTO BILD. Derzeit arbeite man noch an Lösungen, um Ladeschnorrern das Handwerk zu legen. Grundsätzlich können E-Autos bisher kostenlos vor allen Ikea-Einrichtungshäusern aufgeladen werden, unabhängig von einem Einkauf dort. Die Ladesäulen stehen allerdings nur während der Öffnungszeiten zur Verfügung.

Zoom Beim Möbelhaus Ikea denkt man gerade darüber nach, das kostenlose Laden an den eigenen Ladesäulen zu regulieren.



Der schwedische Möbel-Discounter hat inzwischen alle 154 Filialen in Deutschland mit insgesamt 200 Stromquellen für E-Autos ausgestattet. Der Strom kommt vielfach direkt von riesigen Fotovoltaik-Anlagen auf dem Dach. Die Ladedauer ist auf 90 Minuten begrenzt – danach muss der Vorgang lediglich neu gestartet werden, solange keine Kontrolle erfolgt.

Beim Handelskonzern Kaufland, der wie Lidl zur sogenannten Schwarz-Gruppe gehört, gibt es an 140 Filialen immerhin rund 270 Ladepunkte. Das Laden ist dort ebenfalls kostenlos. "Unsere Erfahrungen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit unserer Kunden die E-Ladestationen ausschließlich für die Dauer ihres Einkaufs nutzt."

Zoom Auch bei Kaufland ist das Laden bisher gratis. Eigentlich nur eine Stunde pro E-Auto, aber einige halten sich nicht daran.



Auch ansonsten beantwortet Kaufland AUTO BILD-Fragen mit freundlichen Floskeln. "Um auch anderen Kunden das Laden ihres Elektroautos an unseren Ladesäulen zu ermöglichen, bitten wir unsere Kunden die Parkfläche nach ihrem Einkauf in der Filiale direkt zu räumen."

Wenn sie das nicht tun, passiert allerdings nichts. Immerhin gibt es wie bei Lidl ein elektronisches Limit, das zumindest das stundenlange Blockieren einer Ladesäule unattraktiver werden lässt: Per eCharge-App muss ein QR-Code auf der Ladesäule gescannt werden, dann startet der Ladevorgang für exakt 60 Minuten. Das funktioniert übrigens auch ohne die App. Einziger "Vorteil" der App: Man sieht schon von Weitem, ob eine Ladesäule frei ist.