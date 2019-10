N

ein, so richtig überspringen wollte der Funke bei der ersten Begegnung mit dem neuennicht: Dem 280 PS starken 1,8-Liter fehlte es zur Spitze an Feuer, die Querdynamik war okay, aber bei Weitem nicht so engagiert, wie man es in Anbetracht dererwartet hätte. Gegen Honda Civic Type R Peugeot 308 GTi und Seat Leon Cupra 300 zog der Franzose den Kürzeren. Erst die 300 PS starkeund Semislicks kämpfte sich am Sachsenring in die Hitliste der schnellsten Fronttriebler zurück. Dersackte sogar die Nordschleifen-Krone ein. Dass ein Basis-R.S. reichlich Potenzial bietet, steht also außer Frage.