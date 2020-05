Nicht ganz so groß könnte der Sprung beim autonomen Fahren aussehen.Das würde entgegen vieler Behauptungen aber bedeuten, dass es bis zu vollautonomen Fahrzeugen noch ein weiter Weg ist. Was die Elektrifizierung angeht, sieht das Council einen Anstieg von drei zu 24 Prozent an Plug-in-Hybriden und reinen E-Autos. Global gesehen wäre das ein riesiger Schritt in Sachen batterieelektrische Antriebe.

Was die Vernetzung von Fahrzeugen betrifft, vergleicht der Bericht die USA mit Europa.Auch Diensten wie einer Kofferraumzustellung von Paketen stehen Europäer eher skeptischer gegenüber. Eines trifft aber auf beide Kontinente zu:Zu kompliziert ist die Bedienung und Verbindung des Telefons mit dem Wagen. Das frustriert einige Nutzer. Hier sollen in Zukunft Brücken geschlagen werden und stärker zwischen Herstellern und Softwareunternehmen kooperiert werden.

Die Deutschen zeigen mehr Interesse an umweltfreundlichen Fahrzeugen. ©SBD Automotive

Der EPM-Bericht befasst sich außerdem mit dem Nutzungsverhalten unterschiedlicher Kundengruppen und deren Erwartungen an Entertainment im Auto. Hier werden Deutschland, China und die USA miteinander verglichen. Dabei stellt sich in erster Linie heraus, dass dieAmerikaner und Chinesen adaptieren neue Technik lieber. Auch was das erwartete Nutzererlebnis angeht, sind Deutsche deutlich pragmatischer. Wichtig ist, dass die Fahrt im Auto nicht stressig ist und dass der Wagen selbst genug Platz hat. Das ist ähnlich wie in den USA. In China hingegen ist der Fokus mehr auf digitalen Diensten, die einem während der Fahrt erlauben, mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder produktiv zu sein.