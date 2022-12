Einen Leckerbissen für Film-Fans gibt’s in diesem Jahr auf der Essen Motor Show zu sehen: den Nissan Skyline R34 GT-R . Das Modell also, das Paul Walker (†40) in "2 Fast 2 Furious" aus dem Jahr 2003 fahren durfte. Jetzt gehört so ein Japaner dem deutschen Youtube-Star und Moderator JP Kraemer. "Paul Walker mit TÜV", taufte er das Projekt in einem seiner Videos, für die er extra nach Tokio (Japan) gereist ist – und das er jetzt auf der Messe Essen ausstellt.