Eingefleischten Klassikfans dreht sich beim Gedanken an Everrati wohl der Magen um. Das Unternehmen der beiden Autofans Justin Lunny und Nick Williams restauriert seit 2019 in Upper Heyford/Oxfordshire begehrte Automobile Pretiosen – und ersetzt deren Verbrennermotoren durch einen modernen Elektroantrieb.

Der Charakter des Oldtimers soll sich durch den Elektromotor in Front oder Heck nicht verändern, und auch das Markenlogo des Klassikers bleibt erhalten. Statt blubbern oder brabbeln des Verbrenners gibt es nunmehr beim Starten des Triebwerks nur noch ein leichtes Surren. Schalter und Bedienelemente verbleiben dagegen im Originalzustand, und so ist die Everrati-Version von Porsche 911 (964 ), Mercedes SL Pagode oder Ford GT40 nur am fehlenden Auspuff zu erkennen.