Fahrrad-Reiniger im Test

enn das Rad eher an ein Schnitzel erinnert als an ein Sportgerät, weil es derart dick mit Dreck paniert ist, wird es höchste Zeit für eine Dusche. Doch auf welche Qualitäten kommt es wirklich beim Fahrradreiniger an? Und wie tief lohnt es sich, dafür in die Tasche zu greifen? Unsere Kollegen von BIKE BILD haben zehn Produkte auf Reinigungsleistung, Materialverträglichkeit und Handhabung getestet.