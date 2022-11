Der teuerste Kandidat in dieser Liste fährt mit einem Basispreis von 29.420 Euro gerade noch so unter der 30.000-Euro-Marke. Und was hat der Ford Tourneo Connect mit dem zweitteuersten Modell in dieser Aufzählung – dem VW Caddy – gemeinsam? Beide basieren auf Volkswagens MQB-Plattform. Den Tourneo gibt es optional mit langem oder kurzem Radstand. In beiden Fällen können die fünf Sitzplätze auf sieben aufgestockt werden.