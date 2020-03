islang fehlte Toyota ein Hochdachkombi im Portfolio. Gut, dass es eine Kooperation mit PSA gibt. Der neue Proace Verso steht dementsprechend auf derselben Plattform wie Citroën Berlingo Opel Combo und Peugeot Rifter wird aber mit Toyotas eigenem Markengesicht versehen.Als Fünfsitzer passen 597 bis 2126 Liter in den Porace City, die Langversion bietet bis zu 2693 Liter.Der Kastenwagen bietet außerdem extrem viel Zuladung: Bis zu eine Tonne darf mit. Damit das eingehalten wird, überwacht ein Sensor die Stoßdämpfer und warnt im Zweifelsfall per Leuchte im Cockpit. Wenn das nicht reicht, kann der Proace City immer noch Anhänger bis zu 1500 Kilo ziehen.

Der Innenraum des Proace Verso sieht fast eins zu eins aus wie der des Citroën Berlingo.

Serienmäßig sind Radio, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer, eine Blechtrennwand und Verzurrösen im Laderaum an Bord. In den höheren Ausstattungen bietet der Proace City außerdem elektrische und beheizbare Außenspiegel, eine Klimaanlage , verschiedene Fahrmodi und das Smart Cargo-System. Das sorgt für eine Durchlademöglichkeit und einen hochklappbaren Beifahrersitz.Klimaanlage, höhenverstellbarer Fahrersitz, elektrisch einstellbare und beheizte Außenspiegel, Lichtsensor und verschiedene Assistenten wie Müdigkeitserkennung und aktiver Spurhalteassistent , sind serienmäßig an Bord. Gegen Aufpreis lässt sich der Toyota außerdem mit verschiedenen Infotainments inklusive Apple CarPlay und Android Auto oder Panorama-Glasdach ausstatten.