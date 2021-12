Immer an Bord sindfür den kräftigen Schub nach vorn, 50-kWh-Akku für bis zu, massig Platz auf. Für 1200 Euro extra gibt's 25 Zentimeter Verlängerung und noch mehr Platz vor allem im Kofferraum. Wir meinen: Klein ist fein, Größe "M" reicht. Los geht die erste Tour mit demvon Rüsselsheim in den Taunus, alsodurch die Stadt und über Land ins Gebirge. Und wissen Sie was?, sogar ohne den Punch ab dem ersten Tritt aufs Gas. Klar, im Sport-Modus, wenn 136 Pferde loslegen, geht auch diese Kiste ab wie die Postkutsche. Kann man machen, die Kiddies im Fond (drei Kindersitze nebeneinander) werden glucksen vor Freude.

Muss aber nicht: Diese Kiste erzieht uns immit zusätzlicherzum Sparfuchs. Das geht so: Losfahren mit nur, dann ist der Stromer besonders effizient. Und wenn der Fuß kurz vorm Ortseingang vom Gas geht, bremst die Fuhre automatisch, frische Energie kommt in die Akkus; kurz vorm Taunus stehenauf der Uhr. Wer zu Hause tankt, zahlt für 100 Kilometer sechs Euro. Apropos Laden. Mit der kleinen Batterie ist derkeiner für die Langstrecke. Denn er lädt mit maximal 100 kW, einmal auf 80 Prozent amdauert 30 Minuten. Zu Hause an dergeht das in fünf Stunden, und irgendwann müssen die Kinder auch mal schlafen!