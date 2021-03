Platz 1 mit 498 von 800 Punkten: VW Caddy 2.0 TDI SCR DSG. Viel Platz wird mit moderner Sicherheits- und Multimedia-Ausstattung ergänzt. Ein agiler Alltagsheld, der aber teuer ist.

Platz 2 mit 486 von 800 Punkten: Citroën Berlingo BlueHDi 130. Ein gelassener Begleiter für Familie und Freizeit. Assistenz und Konnektivität nicht auf dem neuesten Stand, dafür günstig.

Prinzip der Evolution. Was grob vereinfacht bedeutet: je talentierter eine Art, desto erfolgreicher. Bei unseren Autos gilt das jedoch nur bedingt, sonst gehörten die unglaublich praktischen Vans und Kastenwagen nicht zu den bedrohten Arten. Eines der Urgesteine dieser Szene stemmt sich jetzt mit seiner fünften Auflage gegen das Aussterben: der VW Caddy. Was 1979 als Pick-up auf Basis des Golf I begann, findet heute als moderner Hochdachkombi mit der Technik des Golf 8 seine zeitgemäße Fortsetzung. Der Gegner des Golf-Kastenwagens heißt Citroën Berlingo. Auch der französische Pragmatiker macht schon seit einem Vierteljahrhundert Familien und Freizeitspediteure glücklich. Wir können viel lernen von Mutter Natur. Sie setzt zum Beispiel auf das. Was grob vereinfacht bedeutet: je talentierter eine Art, desto erfolgreicher. Bei unseren Autos gilt das jedoch nur bedingt, sonst gehörten dienicht zu den bedrohten Arten. Eines derstemmt sich jetzt mit seinergegen das Aussterben: der. Was 1979 als Pick-up auf Basis des Golf I begann, findet heute als moderner Hochdachkombi mit der Technik des Golf 8 seine zeitgemäße Fortsetzung. Der Gegner des Golf-Kastenwagens heißt. Auch dermacht schonFamilien und Freizeitspediteure glücklich.

Die Antriebs-Kombination des Citroën Berlingo ist ein Restposten

Aktuell leider nicht bestellbar: der 131-PS-Diesel mit Achtstufen-Automatik im Citroën Berlingo. ©Olaf Itrich / AUTO BILD 122 PS starken Caddy 2.0 TDI mit Siebengang-DSG fährt der Berlingo mit 131-PS-Diesel und Achtstufen-Wandlerautomatik vor. Diese Motor-Getriebe-Kombination ist aktuell tatsächlich nicht bestellbar, nur als Lagerfahrzeug verfügbar. Wir rechnen aber damit, dass der Berlingo HDi 130 EAT8 demnächst wieder in der Preisliste auftaucht. Verdient hat er's. Immer rein in die gute Stube – dieses einladende Motto gilt für beide. Die Fahrer können auch mit Hut oder Hochsteckkfrisur kommen, sie finden eine ordentliche Sitzposition und moderne Multimedia-Einrichtung. Allerdings mit klaren Vorteilen für den VW. Im Caddy fallen die vorderen Sitze größer aus, bieten den besseren Seitenhalt – Hamburg–München bereitet hier weniger Verdruss als im Berlingo. Im VW nutzt das Handy außerdem die Außenantenne, braucht weder für Apple Carplay noch für Android Auto oder zum Laden ein Kabel. Zudem kann die Sprachsteuerung, die bei beiden gern genauer hinhören dürfte, im Caddy mehr Funktionen steuern. Gegen denstarkenmit Siebengang-DSG fährt dermitund Achtstufen-Wandlerautomatik vor. Dieseist aktuell tatsächlich nicht bestellbar, nur als Lagerfahrzeug verfügbar. Wir rechnen aber damit, dass derdemnächst wieder in der Preisliste auftaucht. Verdient hat er's. Immer rein in die gute Stube – dieses einladende Motto gilt für beide. Die Fahrer können auch mitkommen, sie finden eine ordentliche Sitzposition und moderne Multimedia-Einrichtung. Allerdings mit klaren Vorteilen für den VW. Imfallen die vorderen Sitze größer aus, bieten den– Hamburg–München bereitet hier weniger Verdruss als im. Im VW nutzt das Handy außerdem die Außenantenne, braucht weder füroder zum Laden ein Kabel. Zudem kann die, die bei beiden gern genauer hinhören dürfte, im Caddy mehr Funktionen steuern.

Bei besonders hohem Platzbedarf ist der VW Caddy erste Wahl

Größer: Was den Platz für Passagiere und Gepäck angeht, bietet der Caddy mehr als der Berlingo. ©Olaf Itrich / AUTO BILD zweiten Reihe, die bei beiden über praktische Schiebetüren erreicht wird, setzt sich der Wolfsburger dann noch ein Stück weiter ab. Überall bleiben den Gästen ein paar Zentimeter mehr Luft, die Sitze bieten die angenehmere Lehnenneigung und das höher über dem Fahrzeugboden platzierte Polster. Auch wenn wir im Berlingo auf 38 Zentimetern nicht schlecht thronen, legt der Caddy hier noch mal zwei Zentimeter und damit die entspanntere Beinhaltung obendrauf. Geht es um die Transporttalente, scheint der Caddy ebenfalls mehr zu können. Doch das stimmt nur bedingt. Ja, beim Kofferraumvolumen in Litern liegt der VW klar vorn. Doch die maximal möglichen 2556 Liter bedeuten, dass die mittleren Einzelsitze rausmüssen. Also einmal ausbauen, zwischenlagern und anschließend nicht vergessen, bitte. In der, die bei beiden übererreicht wird, setzt sich der Wolfsburger dann noch ein Stück weiter ab. Überall bleiben den Gästen ein paar Zentimeter mehr Luft, die Sitze bieten dieund das höher über dem Fahrzeugboden platzierte Polster. Auch wenn wir imauf 38 Zentimetern nicht schlecht thronen, legt der Caddy hier noch mal zwei Zentimeter und damit dieobendrauf. Geht es um die Transporttalente, scheint derebenfalls mehr zu können. Doch das stimmt nur bedingt. Ja, beim Kofferraumvolumen in Litern liegt der VW klar vorn. Doch diebedeuten, dass die mittleren Einzelsitze rausmüssen. Also einmal ausbauen, zwischenlagern und anschließend nicht vergessen, bitte.

Citroën schafft maximal zwar "nur" 2126 Liter, löst den Umbau aber viel eleganter. Mit dem Umklappen der Lehne gleitet die zweite Reihe einfach nach vorn und unten zu Boden. Ein Handgriff, keine störende Stufe, keine Sitzschlepperei. Jede Wette, für 95 Prozent aller Transporte erweist sich das als passend. Und wer die Fondsitze im Caddy jetzt einfach drin lässt, muss mit deren veralteter Klappchoreografie klarkommen. Erst Lehne flach legen, dann den ganzen Sitz nach vorn aufstellen. So weit, so okay. Damit das Sitzpaket aber nicht wieder in seine Ausgangsposition zurückscheppert, gibt es als Stütze eine Stange, die in die Sitzaufnahme am Boden eingehakt wird. Und da steht sie dann im Laderaum rum und stört.

Im Fahrwerk des Citroën Berlingo steckt mehr Komfort

In schöner Eintracht: Bei den Fahrleistungen tun sich die beiden nicht viel, bei der Abstimmung schon eher. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Caddy-Manko: 476 Kilogramm Zuladung sind schnell erreicht, der deutlich leichtere Berlingo darf 78 Kilogramm mehr einladen. Bei den Fahrleistungen herrscht erst mal traute Eintracht. Beide nehmen ausreichend flott, aber nie stürmisch Fahrt auf. In beiden Fällen erweist sich die Automatik zudem als höchst angenehmer Partner. Der Achtstufenwandler des Citroën schaltet ebenso sanft wie souverän, das aufmerksame Siebengang-DSG im Caddy wirkt nur in den kleinen Gängen zuweilen zögerlich. Und jetzt zu den Unterschieden. VW denkt beim Caddy offensichtlich zuerst an Notdienste, die es eilig haben. Das straff abgestimmte Fahrwerk lässt auch in schnellen Wechselkurven nichts anbrennen, scheint überaus belastbar. In Verbindung mit den 18-Zoll-Rädern (1250 Euro) lässt es uns Frostaufbrüche und überstehende Sieldeckel aber auch mehr als deutlich spüren. Der Citroën setzt hier konsequent auf die Karte des flauschigen Franzosen. Viele Fahrbahnfehler saugt seine weiche Federung einfach auf, ohne die Berlingo-Besatzung damit zu belästigen. Weiteres-Manko:sind schnell erreicht, der deutlich leichteredarfeinladen. Bei denherrscht erst mal traute Eintracht. Beide nehmen ausreichend flott, aber nie stürmisch Fahrt auf. In beiden Fällen erweist sich diezudem als höchst angenehmer Partner. Derschaltet ebenso sanft wie souverän, dasim Caddy wirkt nur in den kleinen Gängen zuweilen zögerlich. Und jetzt zu den Unterschieden. VW denkt beim Caddy offensichtlich zuerst an Notdienste, die es eilig haben. Daslässt auch in schnellen Wechselkurven nichts anbrennen, scheint überaus belastbar. In Verbindung mit den(1250 Euro) lässt es unsund überstehendeaber auch mehr als. Der Citroën setzt hier konsequent auf die Karte des flauschigen Franzosen. Viele Fahrbahnfehler saugt seineeinfach auf, ohne die Berlingo-Besatzung damit zu belästigen.

welliger und zerschossener Piste sowie in ambitioniert angefahrenen Kurven zeigt sich der Nachteil dieser Auslegung. Der Aufbau gerät dann deutlich in Aufruhr und bringt Gäste mit empfindlichem Magen an ihre Belastungsgrenze. Wir raten dem Fahrer also zur Gelassenheit – die passt eh viel besser zum Kastenwagen. Berlingo und Caddy starten einträchtig bei knapp 30.000 Euro. Doch dann müssen wir bei Citroën nur noch 600 Euro fürs 10.000 Euro weitere Extras auffährt. Das gleicht auch der bessere Wiederverkauf nicht aus, Berlingo wird Preis-Leistungs-Sieger. Erst bei starksowie in ambitioniert angefahrenen Kurven zeigt sich der Nachteil dieser Auslegung. Der Aufbau gerät dannund bringt Gäste mit empfindlichem Magen an ihre Belastungsgrenze. Wir raten dem Fahrer also zur– die passt eh viel besser zum Kastenwagen.starten einträchtig bei. Doch dann müssen wir bei Citroën nur noch 600 Euro fürs Navi addieren, während der VW für rundweitere Extras auffährt. Das gleicht auch der bessere Wiederverkauf nicht aus,wird

Das Fazit: Die muss man einfach mögen. Caddy und Berlingo bieten viel Platz bei kompaktem Format, fahren ordentlich und verbrauchen nicht zu viel. Die Automatik macht das Ganze endgültig rund. Wären Image und Optik der Pampers-Bomber aufregender, wären sie die Stars am Markt.