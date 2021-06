O

je, da stimmt was nicht: Ein Buchstaben- und Zahlencode im Zentraldisplay leuchtet auf, manchmal blinkt auch nur die Aufforderung: "Bitte Werkstatt aufsuchen!" Allen Fehlermeldungen ist oft gemeinsam: Wenn eine auftaucht, wird's teuer. Der Kraftfahrzeug-Dienstleister Carly hat jetzt die Fehlermeldungen großer Automarken analysiert. Insgesamt wurden rund eine Million Datensätze von Audi Mini , Seat, Smart und Skoda ausgewertet. Das geschieht per App über die OBD-Diagnoseschnittstelle . Dabei kam heraus: BMW meldet die häufigsten Störungen. "BMW ist Spitzenreiter bei den Fehlermeldungen", so Carly-Geschäftsführer Avid Avini. Das Unternehmen beschäftigt sich seit 2014 mit diesen Störungsmeldungen und entwickelt Apps zur Fehlerdiagnose