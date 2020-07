Auch wenn die Eckdaten nach dem perfekten Projekt für " Ratarossa " klingen, hat er erstmal so viele Informationen wie möglich zu diesem ganz besonderen Ferrari zusammengetragen, um sich einen Überblick zu verschaffen ob sich eine Rettung tatsächlich lohnt. Doch zuerst ein paar generelle Fakten zum Testarossa: Der Mittelmotor-Sportwagen wurde zwischen 1984 und 1996 gebaut, wobei der ursprüngliche Testarossa nur bis 1991 ausgeliefert wurde. Zwischen 1991 und 1996 folgten der 512 TR (bis 1994) und der F512M (bis 1996). In Sammlerkreisen sind vor allem die ganz frühen Baujahre mit nur einem hochgesetzten Außenspiegel auf der Fahrerseite begehrt, die auch als "Monospecchio" firmieren.

Anhand eines Videos kann " Ratarossa " eine erste Bestandsaufnahme des Ferrari machen und es wird sofort klar, dass der schon deutlich bessere Tage gesehen hat.Doch es gibt auch positive Nachrichten: Keine Karosserieteile fehlen oder haben größere Beschädigungen, sogar die Ferrari-Embleme und Testarossa-Schriftzüge sind noch vorhanden. Die größten Makel scheinen Kratzer an der Frontschürze, dem Splitter und den Seitenschwellern, sowie ein kaputtes Scheinwerferglas zu sein. Außerdem ist zu erkennen, dass die Beifahrertür unterhalb der charakteristischen Kiemen einen leichten Rostansatz zu haben scheint. Mit Ausnahme der Türen bestehen quasi alle wichtigen Karosserieteile des Testarossa aus Aluminium, was weitere Rostschäden ausschließen lässt.

Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass die hintere Felge auf der Fahrerseite fehlt und der Testarossa auf einem Notrad steht.Zudem scheint auch Feuchtigkeit in den Innenraum gedrungen zu sein. Immerhin sehen die Ledersitze auf den ersten Blick noch brauchbar aus, was man weder vom Armaturenbrett noch von den Türtafeln behaupten kann.

Da " Ratarossa " seinen Tetarossa Spider eigenhändig in der Garage neu aufgebaut hat, kann er die ungefähren Kosten gut abschätzen und gibt in seinem Video auch gleich eine grobe Einschätzung, ob es sich seiner Meinung nach lohnen würde, den Testarossa zu retten. Positiv bewertet er, dass keine Karosserieteile fehlen, zudem vermutet er, dass die fehlende Felge im Kofferraum vorne liegen könnte. Schwarz sieht er hingegen für den Innenraum mit Ausnahme von Sitzen und Lenkrad. Hinzu kommen Posten wie Aufhängung, Bremsen und mehr, die er über das Video so schwer einschätzen kann.

Das bringt uns zum Preis, denn der Besitzer ist bereit den Testarossa zu verkaufen. Dazu sollte man wissen, dass es sich hierbei um den Erstbesitzer handelt, der den Ferrari 1987 neu gekauft und bis 2003 gefahren hat. Es handelt sich also um einen Ferrari Testarossa aus erster Hand!Diese Summe klingt erstmal viel, allerdings kosten die günstigsten Testarossa in Deutschland aktuell rund 80.000 Euro, was einen Spielraum von über 50.000 Euro bedeutet. Rechnet man die Verschiffung plus Steuern mit ein, dürften immer noch mindestens 40.000 Euro Puffer übrig bleiben und dann gibt es noch ein Hintertürchen!