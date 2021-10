Seit 2020 bietetan. Der vollelektrische 500er ist allerdings kein Schnäppchen:werden für die 70-kW-Version (95 PS ) mit maximal 190 Kilometer Reichweite fällig. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, der kann denmit Hybridantrieb bestellen, der weiterhin parallel alsangeboten wird. In der– und im Leasing gibt es den kleinen Stadtflitzer richtig günstig!

Keine Wahl haben die Kunden bei den Bereitstellungskosten, die in diesem Fall einmalig 777 Euro brutto betragen. In Summe ergeben sich somit für zwei Jahre(77 Euro mal 24 plus 777 Euro). Dafür bekommen die Privatkunden Vorlauffahrzeuge mit acht bis zehn Wochen Lieferzeit. Zur erwähnenswerten Ausstattung gehören sieben Airbags, Servolenkung, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Klimaanlage , Radio mit USB und ein paar weitere Features. Wem die Lackierung in "Carrara Grau" nicht gefällt, der kann gegen Aufpreis die Farben "Gelato Weiß" oder "Sicilia Orange" wählen.