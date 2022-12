Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate kommen die Überführungskosten in Höhe von 1500 Euro brutto hinzu. Darin sind die Kosten für die Kfz-Steuer und Zulassung bereits enthalten. So ergeben sich im günstigsten Fall – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 5316 Euro brutto (24 mal 159 Euro plus 1500 Euro).