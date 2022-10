Seit 2020 bietet Fiat den 500 auch als vollelektrische Version an. Angeboten wird er in zwei Leistungsstufen: mit 70 kW (95 PS) oder 87 kW (118 PS). Die Batteriekapazität des Standard-500 umfasst 23,8 kWh, was für maximal 190 Kilometer reichen soll. Das stärkere Modell kommt mit einer 42-kWh großen Batterie und maximal 329 km Reichweite.