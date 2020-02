erwar ein Glücksgriff für: Als Retroversion des klassischen Fiat 500 transportiert der süße Kleine ein lebenslustiges Image, löst ein Haben-wollen-Gefühl aus und verkauft sich seit der Markteinführung 2007 gut. In Fulda wird gerade ein gebrauchter , unfallfreier Fiat 500 1.2 8V Lounge in Lichtrün mitfürangeboten, ein Auto der 2. Generation. Zwar schneidet der Fiat 500 imund beimgelegentlich nicht allzu gut ab, dafür ist bei diesem Auto eine Gebrauchtwagengarantie im Preis enthalten.

Der Innenraum des Fiat ist optisch eine Wucht, aber er ist empfindlich. Schalter können einfach mal abfallen.

Optisch macht demso schnell keiner was vor. Beimist der Kleine außen wie innen rundum gelungen. Dasstimmt, die Details auch. Und zwar so sehr, dass Fiat beimnur Kleinigkeiten änderte. Der, der seit 2010 zu haben ist, kann viel mehr als nur als Reminiszenz an den Zweizylinder des Fiat Nuova 500 aus den 60er/70er Jahren dienen. Derist modern konstruiert und holtaus seinenHubraum. Das ist mehr als genug Vortrieb für den rund eine Tonne schweren. Die Auswahl bei den Antrieben ist erfreulich groß., Benziner,mit Gasantrieb und denbauen die Italiener, auch wenn es den 2013 eingeführtenbei uns nur via Import gibt. Wer es besonders heiß mag, greift zum 190 PS starken Abarth 695 Biposto . Imgeht es licht und freundlich zu. Zahlreiche Sondermodelle locken mit jeder Menger schicker Details. Zur edlengehören unter anderem Teilledersitze, Aluräder und eine Klimaanlage . Dank seiner Kürze von 3,55 Metern wuselt derzudem locker durch den Stadtverkehr.