Der Fiat 500 ist ein Auto mit viel Historie. 1957 kam der erste seiner Art auf dem Markt. Seitdem hat sich viel getan, unter anderem fährt der Kleinstwagen heute nur noch elektrisch. In der Basis kommt der Italiener dann mit 70 kW (95 PS), Frontantrieb und einer Reichweite von 190 Kilometern nach WLTP. Mit einem Einstiegspreis von 30.990 Euro ist der Fiat 500e nicht ganz günstig, Privatkunden können ihn aktuell aber günstig leasen.

Bei diesem Deal werden weder eine Anzahlung noch die Vorauszahlung der Bafa-Prämie fällig (übernimmt der Leasinggeber). Einmalig zu zahlen sind lediglich die Bereitstellungskosten in Höhe von 1190 Euro brutto. Und so ergeben sich Gesamtleasingkosten von 5006 Euro brutto (24 mal 159 Euro plus 1190 Euro). Wichtig: Der Fiat 500e ist für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen.