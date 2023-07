Die wichtigsten Fakten zum Fiat 600e:



Überhaupt haben die Italiener nicht an 600-Signaturen gespart, sie finden sich in den Scheinwerfern, den Rückleuchten, auf den schwarz abgesetzten Seitenschwellern, den Nabendeckeln und in die italienische Trikolore eingebettet auch an der Heckschürze wieder. Insgesamt sind es 19 Stück (bei der "RED"-Version sogar 20!). Man könnte meinen, 600 ist das neue 500.