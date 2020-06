Neben dem Showfahrzeug auf 645i-Basis dauerte es allerdings bis 2007, bevor ein Kunde einen Latigo CS bestellte und am Ende blieb es auch bei diesem einen Kunden. Statt ehemals 150 geplanten Fahrzeugen wurden nur zwei Latigo CS gebaut: Das Showfahrzeug auf Basis eines 645i und die Nummer 001/150 auf Basis eines M6. Das Design des von Chris Bangle gezeichneten BMW 6er der Generation E63 wurde von Beginn an kontrovers diskutiert. Ein guter Ansatz für den Ästheten Fisker, der genau wie beim Tramonto auch bei diesem Modell die gesamte Technik inklusive aller Sicherheitsfeatures übernehmen und sich auf seine Hauptaufgabe konzentrieren konnte: Das Design.

Der aufgesetzt wirkende Heckdeckel des BMW 6er ist verschwunden, der Latigo CS wirkt edel.

Am 6er E63 konnte sich Fisker richtig austoben, sodass am Ende nur noch Details an die Basis erinnern.Das ist aber auch kein Wunder, schließlich ist der Däne für das Design der ikonischen Modelle DB9 und V8 Vantage verantwortlich gewesen. Die extrabreiten Tagfahrleuchten im großen Kühlergrill geben dem Tramonto einen etwas eigenständigeren Look. Gleichzeitig ist die neu modellierte Stoßstange höher über die originalen Scheinwerfer gezogen und lässt diese so schmaler aussehen. Die Motorhaube ist deutlich länger als beim BMW und ragt bis in den Kühlergrill hinein.