Während der Diesel im Pkw-Bereich bereits seit Jahren an Popularität einbüßt, ist er dank des hohen Drehmoments und der geringen Verbräuche bei Transportern immer noch die erste Wahl. Doch auch in diesem Segment denken die Hersteller allmählich um. So auch Ford , die erstmals die legendäre Baureihe Transit unter Strom setzen und mit dem E-Transit eine vollelektrische Alternative anbieten.