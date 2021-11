Klare Kante bei den, so Fords Devise auf dem europäischen Markt. Die zweite Generation des Ford Edge (engl. Kante) ging als Alternative zum europäischen SUV-Mainstream von 2016 bis 2020 also auch in Deutschland an den Start. Optisch hat sich das Allrad-SUV bis heute gut gehalten. Er ist noch immer eine, die auf potenzielle Interessenten anziehend wirkt. Im Format kommt er BMW X5 und Mercedes GLE verdächtig nah, preislich und technisch spielt er jedoch eine ganze Liga darunter.

Edge

Bis auf eine daumengroße Delle in der Haube und ein von innen beschlagenes Heckleuchtenband sieht das 4,81 Meter lange SUV richtig frisch aus. Doch halten die inneren Werte, was der gute erste Eindruck in der Außenansicht verspricht? Leider nicht ganz. Einerseits ist dermit Ami-Tugenden: Familien wird dasfür fünf Personen begeistern, das man sich für manche Luxuslimousine so nur wünschen kann. Die. Sie passen prima zum gemütlichen Charakter des in erster Linie für den amerikanischen Markt konstruierten Reisewagens.