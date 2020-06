Im neuen Innenraum fallen das gro├če Zentraldisplay und der digitale Tacho auf.

Komplett neu ist der Innenraum. Dort gibt es jetzt ein, das sich auch splitten l├Ąsst. Somit lassen sich beispielsweise Playlist und Navigation nebeneinander anzeigen und bedienen. Den gro├čen Bildschirm gibt es allerdings nur in den h├Âheren Ausstattungen, serienm├Ą├čig ist ein acht Zoll gro├čer Touchscreen an Bord.Die Software hinter dem Infotainment ist das aktuelle Sync 4-System von Ford. Damit lassen sich viele Funktionen auch per Sprachsteuerung bedienen, au├čerdem bietet es Echtzeit-Navigation und eigene Apps wie Ford+Alexa und wird drahtlos upgedatet. Smartphones lassen sich jetzt kabellos per Apple CarPlay und Android Auto verbinden. ├ťber die FordPass-App k├Ânnen F-150-Besitzer ihr Auto au├čerdem per Smartphone abschlie├čen, die Scheinwerfer einzeln einschalten, um bestimmte Bereiche auszuleuchten oder einen Alarm einstellen, falls jemand den Anh├Ąnger stehlen will.