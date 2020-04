Der Mil-Spec F-150 sei ein Supertruck, der alles könne und überall hinkomme.177 km/h Höchstgeschwindigkeit reichen in den USA locker aus. Der V8 ist dabei aber nur der erste Schritt zum Glück. Optional hat der Tuner die Baja-Performance Aufhängung mit Fox Racing-Teilen im Angebot.

Für den Innenraum stellt Mil-Spec Lederausstattungen in drei verschiedenen Farben zur Wahl.

Die Fahrgastzelle wertet der Tuner mit Ledersitzen, Schaltpaddeln aus Magnesium, Alu-Bedienknöpfen und einer Plakette im Mitteltunnel auf.Für die beiden Baja-Kits kommen noch einmal gut 13.500 Euro dazu. Der 457 PS starke Raptor ist in den USA schon ab umgerechnet knapp 54.000 Euro zu haben. Dafür muss er sich mit dem kleineren V6 begnügen, einen Achtzylinder liefert er weder für Geld noch gute Worte! Übrigens ist Mil-Spec auch auf Hummer-H1-Umbauten spezialisiert. Vom Militär-Vehikel rührt auch der Name des Tuners her.