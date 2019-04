Ford Fiesta: Gebrauchtwagen-Test

G oogeln Sie mal "Anfängerauto", und schauen Sie sich dann die Bilder-Ergebnisse an. Ganz vorne mit dabei ist garantiert der Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Ford Fiesta oogeln Sie mal "Anfängerauto", und schauen Sie sich dann die Bilder-Ergebnisse an. Ganz vorne mit dabei ist garantiert der Ford Fiesta , von seinen Besitzern auch liebevoll "FoFi" genannt. Warum sich Fahranfänger häufig für den kleinen Kölner entscheiden, ist schnell erklärt: FoFi ist seit 1976 eine etablierte Größe in seinem Segment, gilt als günstig, solide und leicht zu warten. Sowieso wollte Ford mit der fidelen Formensprache der zwischen 2008 und 2017 gebauten Generation JA8 insbesondere junge Kundschaft für sich gewinnen.

Der Basisbenziner gibt seine spärliche Power gleichmäßig ab

Fünftürige Ford Fiesta sind beliebter als Dreitürer und auf dem Gebrauchtmarkt etwas teurer. Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/1 Hubraum 1242 cm³ Leistung 44 kW (60 PS) bei 6000/min Drehmoment 109 Nm bei 3600/min Höchstgeschwindigkeit 152 km/h 0–100 km/h 16,0 s Tank/Kraftstoff 45 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 3950/1395/1481 mm Kofferraumvolumen 295-979 l Leergewicht/Zuladung 1060/430 kg Für unseren Gebrauchtwagentest haben wir uns entsprechend für einen Basisbenziner mit 60 PS, Jahrgang 2011, entschieden. Hohe Ansprüche an die Leistung sollten die Jungen hier nicht mitbringen. Abgesehen davon ist der 1,25 Liter große Vierzylinder aber ein angenehmer, weil laufruhiger Zeitgenosse, der seine spärliche Power gleichmäßig abzugeben weiß. Moderne Downsizing-Motoren mit Aufladung kriegen das oft nicht so gut hin. Von unten betrachtet, zeigen sich Motor und Getriebe trocken. Die stärkere Version des Motors (82 PS) kennen wir aus dem AUTO BILD-Dauertest . Der Antrieb zeigte sich auch hier über 100.000 Kilometer vollkommen problemlos. Ebenfalls wenig auszusetzen haben wir an Fahrwerk und Bremsen. Da macht der Fiesta einen soliden Eindruck. Und trotz der etwas strafferen Federung überbrückt der Kölner auch mal längere Strecken, ohne dass die für den Fahrer zur Qual würden.

Stop-and-go-Verkehr bringt das Kühlwasser zum Kochen

Fiesta sind – wie auch unser fünftüriges Modell – ziemlich karg ausgestattet. In Anbetracht der bekannten Elektronikmacken ist das allerdings eher ein Vorteil. Doofer Zufall: Während der Testfahrt kocht das Kühlwasser im Stop-and-go-Verkehr über. Der Lüftermotor will nicht mehr anspringen, was vermutlich an einem defekten Schalter liegt. Besonders ärgerlich dabei ist, dass die digitale Kühlmittel-Temperaturanzeige nicht ausgeschlagen hat. Erst weißer Rauch, der vorne rechts dem Motorraum entwich, signalisierte uns, dass es ein Temperaturproblem gibt. Kosten Unterhalt Testverbrauch 6,3 l S/100 km CO2 149 g/km Inspektion 190-250 Euro Haftpflicht (16)* 543 Euro Teilkasko (17)* 71 Euro Vollkasko (15)* 327 Euro Kfz-Steuer (Euro 4) 87 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 566 Euro Anlasser (AT) 337 Euro Wasserpumpe 388 Euro Zahnriemen 305 Euro Nachschalldämpfer 294 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 661 Euro Bremsscheiben und -klötze 440 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer. Viele gebrauchtesind – wie auch unser fünftüriges Modell – ziemlich karg ausgestattet. In Anbetracht der bekannten Elektronikmacken ist das allerdings eher ein Vorteil. Doofer Zufall: Während der Testfahrt kocht das Kühlwasser im Stop-and-go-Verkehr über. Der Lüftermotor will nicht mehr anspringen, was vermutlich an einem defekten Schalter liegt. Besonders ärgerlich dabei ist, dass die digitale Kühlmittel-Temperaturanzeige nicht ausgeschlagen hat. Erst weißer Rauch, der vorne rechts dem Motorraum entwich, signalisierte uns, dass es ein Temperaturproblem gibt.

Kleinwagen-Problem: mangelnde Wertschätzung im Alter