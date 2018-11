Traktionsprobleme: Nur mit einem sensiblen Gasfuß geht der Yaris in 6,6 Sekunden auf Tempo 100.

Konzeptionell andere Wege beschreitet das Toyota-Yaris -Topmodell mit dem etwas sperrigen Kürzel GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring ): 1,8 Liter und vier Zylinder, die von einem Kompressor zwangsbeatmet werden. Die Eckdaten kommen Ihnen irgendwie bekannt vor? Nun, Lotus versenkt dieses Triebwerk seit vielen Jahren im Heck der Elise. In der Kleinwagenklasse ist ein Kompressormotor derzeit einmalig. Mini hatte so etwas bis vor zehn Jahren im Programm, die Volllastverbräuche der damaligen Cooper S und JCW sind legendär. Der Klang des Yaris GRMN ist jedenfalls klasse: Die singende Säge vorn und der sprotzelnde Auspuff hinten wollen offenbar nicht zu einem solch putzigen Kleinwagen passen, wie uns die fragenden Blicke einiger Passanten lehren. Und was für die Elise gut ist, kann für den Yaris ja nicht schlecht sein: Bei den Beschleunigungsmessungen ist es zwar nicht ganz einfach, das Optimum zwischen haltlos durchdrehenden Rädern und einknickendem Motor zu treffen, passt jedoch alles, steht bei 100 km/h eine 6,6 auf der Uhr. Das Werk verspricht 6,5 Sekunden, in unserem Supertest vom April schaffte es der Yaris GRMN auf optionalen Michelin Sport 4 sogar in glatten sechs Sekunden.