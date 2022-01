Es gibt Typen, die bemerkt man kaum, schätzt sie aber trotzdem. Vielleicht gerade deswegen, weil sie so unauffällig sind. Die vierte Generation des Ford Focus Turnier ist so ein Fall. Der Kompakt-Kombi gehört neu zu den. Warum?Unser Testfahrzeug vom Autohus in Bockel bei Bremen ist ein gutes Beispiel. Unter der Haube des im März 2019 erstzugelassenen Exemplars werkelt der durchschnittlich durstige 1.0 Ecoboost-Turbobenziner mit 125 PS , sparte sich jedoch zunächst Hybrid-Technik.

Focus

Turnier

Für einen Kompakt- Kombi zeigt dererstaunliches Format.sind streng genommen gar nicht mehr kompakt. Mitwäre der in Saarlouis gebauteauch in der Mittelklasse gut im Rennen. Sein variabler Kofferraumboden sorgt für ein angenehmes Plus an Staumöglichkeiten.