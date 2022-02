manchen Hochsitz in unserem Fuhrpark zur zweiten Wahl degradierte. Doch der Reihe nach. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und das ist auch gut so. Denn wo sich nichts ändert, gibt's keinen Fortschritt. Manchmal scheint eine neue Entwicklung allerdings nur besser als die alte, überstrahlen Image und Design der modernen Machart die Qualitäten der etablierten Lösung. Etwa bei den SUVs, die vor allem die kompakten Kombis in der Käufergunst längst überholt haben, ohne allzu viele Vorteile zu bieten. Zu den Leidtragenden dieser Entwicklung zählt der Ford Focus Turnier , der uns in den vergangenen zwei Jahren im Dauertest über 100.000 Kilometer begleitet hat – und. Doch der Reihe nach.

Als der Kölner Kompakt-Kombi am 17. November 2019 in die Tiefgarage des Axel-Springer-Verlags rollt, sind die Erwartungen zunächst gedämpft. Nervöse Vorfreude will so ein braves Brot-und-Butter-Auto einfach nicht auslösen. Völlig zu Unrecht, wie wir noch am selben Tag feststellen müssen. In Dynamic-Blau metallic für 800 Euro sieht der Turnier richtig lecker aus. Und ein Blick nach drinnen zeigt, dass uns hier keine karge Kassenkost erwartet, sondern eher solide und souverän verarbeitetes Wohlfühlambiente.

Zoom Der Titanium hat unter anderem Zweizonen-Klimaautomatik und Navigationssystem, Head-up-Display, B & O-Soundsystem sowie das Winterpaket an Bord.



Fast 40.000 Euro kostet der Focus Turnier in voller Montur. Oder wie AUTO BILD KLASSIK-Redakteur Martin Puthz es ausdrückt: "Geht's noch?! Ungeachtet seiner Qualitäten steht das in keinem Verhältnis." Verwöhnt unser Titanium ohnehin schon mit schlüssellosem Zugang, Lendenwirbelstütze auch für den Beifahrer, Zweizonen-Klimaautomatik und Navigationssystem , machen Anhängerkupplung (880 Euro), Head-up-Display (450 Euro), B & O-Soundsystem (700 Euro) sowie Winterpaket (400 Euro/ Vordersitze, Lenkrad, Frontscheibe beheizt) und Technologie-Paket II für teilautomatisiertes Fahren (500 Euro) die Sache richtig rund. Aber auch zu einem teuren Vergnügen.Oder wie AUTO BILD KLASSIK-Redakteur Martin Puthz es ausdrückt: "Geht's noch?! Ungeachtet seiner Qualitäten steht das in keinem Verhältnis."

Der Diesel arbeitet stets souverän

Reisen mit dem Focus bedeuteten ungeachtet der Preisfrage aber großen Genuss. Der kraftvolle Diesel erledigt alle Einsätze im Dienst der Redaktion souverän, die Lenkung gefällt mit ausgewogener Servounterstützung und präziser Rückmeldung, bis auf die teils schnarchige Fernlichtautomatik arbeiten die Assistenzsysteme unauffällig gut. Äußerst nützlich: die Warnung vor rückwärtigem Querverkehr beim Ausparken – wer hat schon immer einen Einweiser dabei. Ein Smartphone ist da wohl öfter an Bord. Und das sollten Sie nutzen.

Zoom Die Achtstufenautomatik verhält sich grundsätzlich nervenschonend, in kleinen Gängen ist sie aber etwas ruppig.

Stauwarnung und Ausweichrouten des werkseitigen Navis sind, sagen wir mal, nicht optimal. Das kann Google Maps besser. Wo wir gerade beim Meckern sind: Die grundsätzlich nervenschonende Achtstufenautomatik zeigt in den kleinen Gängen eine gewisse Ruppigkeit, besonders im Stadtverkehr setzt der Kraftschluss nach kurzer Unterbrechung beim Fahrstufenwechsel teils recht ruckartig wieder ein.

Handliches Format und trotzdem viel Platz, flotte Fahrleistungen und trotzdem kein Trinker – was will man mehr? Oder wie Holger Karkheck es ausdrückt: "Warum hat Anerkennung erfuhr der Focus vor allem bei Fernreisenden und Kilometerschrubbern.– was will man mehr? Oder wie Holger Karkheck es ausdrückt: "Warum hat Ford eigentlich so ein Langweiler-Image? Dieses Auto macht Spaß, sieht gut aus, bietet Platz." Solche und ähnliche Einträge ziehen sich wie ein roter Faden durch das grüne Dauertest-Buch. Je nach Fahrerstatur und -vorlieben gab es dann aber auch noch ein bisschen Schelte.

Zoom Der Turnier streckt sich auf 4,56 Meter, überragt den Fünftürer bei gleichem Radstand (2,65 Meter) um 20 Zentimeter.



Die Genießer- und Gemütlichkeitsfraktion störte das insbesondere auf Querfugen zu steif ansprechende Fahrwerk. "Zu hart für einen Familienlaster. Ist doch kein ST!", monierte der damalige Dauertest-Chef Manfred Klangwald. Auch die Sitze fanden nicht überall Anklang, besonders kräftig gebaute Redaktionsmitglieder wünschten sich mehr Format und mehr Halt. Dazu AUTO BILD KLASSIK-Redakteur Martin Puthz: "Die Sitze sind zu weich gepolstert, kräftigen Staturen drückt der Rahmen seitlich auf die Oberschenkel." Und das, obwohl für 400 Euro extra der Ergonomiesitz verbaut war.

Praktische Details machen den Ford zum echten Familienfreund

Wiedergutmachung leistete der Turnier dann mit seinem betont praktischen Wesen. Tanken , ohne einen Deckel abzuschrauben, automatisch ausklappende Rammschutzleisten beim Türöffnen oder eine Heizung für die Frontscheibe sorgten im Alltag immer wieder für glückliche Gesichter und zufriedenes Kopfnicken. Transportaufgaben erledigte das Kastenheck ebenfalls gern und gut. Die nur 63 Zentimeter hohe Ladekante und die topfebene Ladefläche schätzten nicht nur Fotografen mit schwerem Equipment.

Die vom Heck aus zu entriegelnden Rücksitzlehnen, Taschenhaken sowie die weitgehend fummelfreie Befestigung von Isofix-Kindersitzen im Fond machen den Ford zum echten Familienfreund. Und 12-Volt-Dose, das leicht ein- und auszubauende Heckrollo sowie Zurrösen erfreuen das Herz des Hobbyspediteurs.

Bei der Abschlussuntersuchung herrscht dann ebenfalls gute Laune. Ja, die Tankklappe sitzt etwas zu tief, die Radhausabdeckung vorne rechts zeigt deutliche Kontaktspuren vom topfit und erstaunlich frisch da. Der Innenraum wie auch die Technik zeigen sich von den 100.000 Kilometern weitgehend unbeeindruckt. Was uns beeindruckt. Ja, die Tankklappe sitzt etwas zu tief, die Radhausabdeckung vorne rechts zeigt deutliche Kontaktspuren vom Reifen , am Kurbelwellendichtring schwitzt Motoröl aus, und es gibt vereinzelt dezenten Oberflächenrost. Ansonsten steht der Focus aberda. Der. Was uns beeindruckt.