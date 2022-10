Einfach mal loslassen. Sich um nichts einen Kopf machen müssen und das Leben genießen. Kurz: mal so richtig Spaß haben, ohne Reue. Was aktuell wie ein ziemlich ferner Traum oder die Sehnsucht nach unbeschwerten Kindertagen klingt, lässt sich allerdings durchaus finden. Zum Beispiel bei Ford und Hyundai . Beide Hersteller gießen bezahlbares (Fahr-)Vergnügen in kompakte Blechkleider und bitten mit jeweils 280 PS zum wilden Stelldichein.