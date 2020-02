er neue Ford GT kam Ende 2016 auf den Markt. Jetzt bekommt der in Kanada gebaute Supersportwagen das erste Update. Zum Modelljahr 2020 spendiert

Wie gehabt sitzt im Heck des Supersportlers eindas nutzbare Drehmomentband soll gewachsen sein. Neue Performance-Daten nennt Ford nicht.und erreichte einen Topspeed von 348 km/h. Die Überarbeitung zielte aber nicht vorrangig auf die Sprintwerte, sondern auf verbesserte Rennstreckenperformance ab. Die Änderungen am Antrieb umfassen unter anderem stärkere Zündspulen und Kolben mit neuen Ölkanälen. Die zuvor optionale Titan-Auspuffanlage von Akrapovic ist jetzt Serie und spart gut vier Kilogramm ein.Durch größere Ladeluftkühler und geänderte Kühlluftkanäle soll vor allem die Kühlung bei hoher Belastung auf der Rennstrecke optimiert worden sein.und soll vor allem in schnell gefahrenen Kurven mehr Stabilität und Kontrolle bieten.

"Liquid Carbon" verzichtet auf Farbe und zeigt unter einer Klarlackschicht die Carbon-Karosserie des GT.

NeuDas erste nennt sich "Liquid Carbon ". Statt einer Farblackierung kommt bei dieser Option nur Klarlack zum Einsatz, wodurchStandardmäßig wird der Liquid Carbon-GT mit Kohlefaser-Felgen geliefert. Wer möchte, kann das Carbon-Design mit verschiedenen Dekorstreifen bestellen. Liquid Carbon ist limitiert, die Produktionszahl nennt Ford jedoch nicht.Das "Heritage"-Design in Blau und Orange soll an Fords Le Mans-Sieg von 1969 erinnern. Es war schon zuvor erhältlich, wurde für das Modelljahr 2020 aber überarbeitet. Neu sind auch für das Heritage-Design Carbon-Felgen lieferbar. Der überarbeitete Ford GT wird bereits produziert. Bis zum Produktionsende im Jahr 2020 will Ford insgesamt 1350 Exemplare bauen.