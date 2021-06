a fehlt doch was! Beim Druck auf den Startknopf erzittert kein Quadratzentimeter Blech vor Ehrfurcht, brabbelt kein vollmundiger Fünfliter­-Sound aus den Endrohren. Und es stellt sich beim Fahrer auchein. Es fehlt ganz einfach die zweite Zylinderbank mit weiteren vier Zylindern. Der EcoBoost-­ Vierzylinder des Ford Mustang leistet zwar dank Turbo (und hier noch ohne Partikelfilter ) nicht zu verachtende. Die schöne. Die bitteren Konsequenzen begleiten den 2.3er auf Schritt und Tritt. Als wir beim Benzingespräch an der Waschanlage die Motorisierung unseres vermeintlichen Boliden enthüllen, winkt der zuvor noch hochinteressierte Audi A8 ­-Fahrer ab und meint, dass der Vierzylinder ja gerade beim Cabrio eine Enttäuschung sei.

Stimmt irgendwie, aber der fistelstimmige Vierzylinder hat auch Vorteile, allen voran den Preis. Für gebrauchtefällig. Zugutehalten können wir dem EcoBoost zudem sein. Knappe 100 Kilogramm leichter ist der Vierzylinder nämlich. Masse, die vor allem auf der Vorderachse fehlt. Der Verbrauch pendelt sich bei der Testfahrt beiein. Bei stetem Leistungsabruf geht aber auch deutlich mehr. Aus Erfahrung wissen wir: Den V8 fährt man in der Regel etwas gelassener. Und dann ist, schafft mit Sparfuß problemlos einstellige Verbrauchswerte. Der geringere Durst ist also kein schlagendes Argument für den Vierzylinder.

Kein Wunder, in etwa so viel leistet das fast baugleiche Aggregat im. Davor sollte man sich aber mit dem weichen Fahrwerk befassen. Gemeinsam mit Eibach hat Schropp Tuning einentwickelt. Neben kürzeren Federn (-25 mm vorn und -20 mm hinten) kommen an Vorder-­ und Hinterachse auch massivere Stabis zum Einsatz. Danach hat dernicht nur weniger Luft in den Radhäusern, sondern vermittelt. Reicht dann sogar für ein bisschen mehr Halleluja!