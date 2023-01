Kein Radio, kein Klima, keine Rücksitze – dafür ein gigantischer Heckflügel, Sidepipes und ein 5,4-Liter-V8 unter der Haube: Der Cobra R ist einer der radikalsten Ford Mustang aller Zeiten. In Deutschland wurde das auf 300 Stück limitierte Sondermodell nie offiziell angeboten, in den USA wird Nummer 22 aktuell versteigert. Besonders krass: Trotz sechs Vorbesitzern in 23 Jahren stehen gerade mal 1003 Kilometer auf dem Tacho. Das soll der Cobra R kosten!