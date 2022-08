Große Namen können eine Last sein. Der Ford Mustang ist schließlich Idol ganzer Generationen und nebenbei der meistverkaufte Sportwagen aller Zeiten. Der Mach 1, auf den sich die Bezeichnung Mach-E bezieht, war stets eine besonders potente Version des Mustang, aktuell mit 5,0-Liter und 460 PS. GT wiederum steht bei Ford für einen Supersportler, zuletzt gebaut in kleiner Auflage mit 656 PS und 347 km/h schnell.

Und jetzt kommt der Ford Mustang Mach-E GT um die Ecke, ungefähr das Gegenteil von alldem. Ein ausgewachsenes, familientaugliches SUV , elektrisch angetrieben, 2,3 Tonnen schwer, immerhin mit 487 PS. Trägt er die Namen zu Recht?

Eine stattliche Erscheinung ist er schon mal, mit geschlossenem Grill und schmalen Scheinwerfern vorn, an der Seite coupéartig nach hinten abfallender Fensterlinie und drei stehenden Leuchten am Heck – wie beim Ur-Mustang von 1964. Ein erfreulicher Auftritt. Das gilt auch für die Inneneinrichtung. Der Mustang bietet vorn und hinten ordentlich Platz, die Sportsitze vorn haben eine weiche Auflage, aber viel Seitenhalt. Im Fond sitzt man E-Auto-typisch flach über dem Boden, aber gar nicht ungemütlich.

Fahrzeugdaten Modell Ford Mustang Mach-E GT Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung gesamt (Overboost) Abzweigung Abzweigung Dauerleistung Abzweigung Abzweigung Systemdrehmoment (Overboost) Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reichweite* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Batterieart Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität brutto/netto Abzweigung Abzweigung Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Ladezeit (10-80%, DC-Ladung) Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis (vor Förderung) Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Synchronelektromotor je ein Motor vorn und hinten 358 kW (487 PS) 200 kW (272 PS) 860 Nm 200 km/h Einganggetriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben 245/45 R 20 Y Pirelli P Zero Elect 8 x 20" 500 km 20,0 kWh/100 km Lithium-Ionen 98,7/91 kWh bis zu 10,5/150 kW vorn links im Kotflügel (CCS) 45 Minuten 71 dB(A) 750/750 kg 75 kg 402–1420 l + 100 l vorn 4743/1881–2097**/1613 mm 2984 mm 77.200 Euro 77.200 Euro



Der Kofferraum schluckt 402 bis 1420 Liter. Und dazu gibt es vorn noch mal 100 Liter Stauraum. Mit Kunststoff ausgekleidet, auswaschbar und mit einem Wasserablauf, ideal für nasses Zeug aller Art.

Bei der Bedienung gibt es Optimierungspotenzial



Ein 10,2-Zoll-Display vor dem Fahrer liefert ein paar Infos – Reichweite, Tempo, Kilometerstand –, für einen großen Teil der Bedienung ist ein senkrecht stehender 15,5-Zoll-Touchscreen zuständig. Das Vorbild ist mit Tesla klar erkennbar, allerdings sind die Menüs verworren, eine Logik nicht immer erkennbar.

Zoom Vorbild Tesla: Der Innenraum wird von dem riesigen Touchscreen dominiert. Die Menüführung ist nicht immer logisch.



Anders als die Mach-E bisher, war dieses Testauto sehr ordentlich verarbeitet, mit ansprechendem Material, einer betont sorgfältigen Lackierung und netten Details. Die Vordertüren etwa sind im oberen Bereich innen gummiert – genau dort fasst man sie zum Öffnen an.

Von 0 auf 100 km/h in 4,1 Sekunden



Der Mach-E GT besitzt je einen E-Motor an Vorder- und Hinterachse mit einer Gesamtleistung von 487 PS – im Overboost, also für wenige Sekunden. Als Dauerleistung gibt Ford 272 PS an, im Vergleich immer noch sehr viel.

Zoom Zügig: Bis Tempo 100 braucht der Mach-E GT schlanke 4,1 Sekunden. Er schafft 200 km/h Spitze – das dauert aber.



Den Sprint von 0 auf 100 schaffte der Mach-E GT im Test in erstaunlichen 4,1 Sekunden, rennt maximal 200 km/h. Er beschleunigt leise, schnell und bis Tempo 130 extrem druckvoll. Darüber lässt der Tatendrang stark nach, und ab 160 km/h wird es richtig zäh.

Auf Wunsch lässt er sich mit nur einem Pedal fahren. Allerdings reagiert das System insgesamt nicht so harmonisch und feinfühlig wie etwa beim Hyundai Ioniq 5, um einen Vergleich zu nennen. Das "Gas" lässt sich nicht ganz so gut dosieren, besonders beim Anfahren geht es manchmal ruppig zu.

Messwerte Modell Ford Mustang Mach-E GT Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–180 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 1,8 s 4,1 s 6,5 s 11,6 s 18,9 s 2,0 s 2,6 s 2305/412 kg 51/49 % 12,7/12,7 m 660 mm 34,6 m 33,7 m 57 dB(A) 64 dB(A) 66 dB(A) 71 dB(A) 18,0 kWh/100 km 29,0 kWh/100 km (+45 %) 36,0 kWh/100 km 0 g/km 350 km

Der Akku im Mustang ist 91 kWh groß. Viel, allerdings liegt auch der Verbrauch hoch, im Test kamen wir auf 29 kWh. Und wir haben eine Reichweite von 350 Kilometern gemessen, laut Ford liegt sie bei 500 Kilometern (WLTP), aber dieses Problem kennen wir ja inzwischen … Geladen werden kann der Mustang an der Gleichstrom-Säule mit maximal 150 kW, von 10 auf 80 Prozent Batterieladung dauert das dann, wenn denn alles klappt, 45 Minuten.

Die Lenkung des Mustang könnte besser sein

Der Mustang fährt sich wuchtig, mit guter Traktion, dreht sich mit dem – je nach Fahrprogramm – heckbetont ausgelegten Allradantrieb freundlich in die Kurven ein, ist energisch unterwegs. Macht grundsätzlich Spaß, allerdings hat uns die Lenkung nicht übermäßig gefallen. Sie ist schwergängig aus der Mittellage und insgesamt nicht besonders kommunikativ.

Bildergalerie Kamera Ford Mustang Mach-E GT im Test 18 Bilder Pfeil

Verbesserungspotenzial bietet auch die Abstimmung. Der mit adaptiven Dämpfern ausgestattete GT federt störrisch, die 20-Zoll-Räder rollen herb ab, besonders der Langsamfahrkomfort lässt zu wünschen übrig. Bei höherem Tempo beruhigt sich das alles, der Mustang fühlt sich dann straff, aber nicht mehr so ruppig an.

Zoom Spaßbringer mit Abstrichen: Der elektrische Mustang fährt sich wuchtig und energisch, die Lenkung könnte aber besser sein.



Gute Nachrichten gibt es von den Bremsen, die Brembos (Serie beim GT) verzögern bestens, warm stand der Mustang beim Stopp aus Tempo 100 schon nach 33,7 Metern, top!

Wertung Modell Ford Mustang Mach-E GT Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Fahrdynamik Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Connected Car Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Umwelt Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Komfort Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung AUTO BILD-Testnote Abzweigung Geräumiges Platzangebot vorn und hinten, Kofferraum und Fach vorn praktisch. Gute Qualität! 4/5 Punkte Hervorragende Beschleunigung bis 160 km/h, dann müder. Laden bis 150 kW. Relativ hoher Verbrauch. 4/5 Punkte Sicheres, griffiges Fahrverhalten, sehr gute Traktion. Lenkung zäh, Bremsen erstklassig. 4/5 Punkte Gut erreichbarer, großer Touchscreen, CarPlay kabellos, Sprachbedienung schwach. 3,5/5 Punkte Groß und schwer, hohes Außengeräusch. Rekuperation nicht in mehreren Stufen verstellbar. 35 Punkte Sehr leise, bequeme Sitze vorn und im Fond. Holprige Federung, sehr komplette Ausstattung. 3,5/5 Punkte Hoher Preis. Hohe Versicherungs-Typklassen. Wartung alle zwei Jahre, kurze Garantien. 2,5/5 Punkte 2-

Der Mach-E GT steht ab stolzen 77.200 Euro in der Liste, betont komplett ausgestattet, nur den Lack muss man noch wählen. Doch auf der Ford-Homepage findet sich aktuell folgende Notiz: "Aufgrund der hohen Nachfrage ist der Mustang Mach-E GT zurzeit ausverkauft." Scheint also zu klappen mit den großen Namen.