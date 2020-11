Als Crate-Motor kann der V8 beliebig verbaut werden. Eigentlich arbeitet er im Mustang Shelby GT500. ©Glenn Paulina

Ganze 21 Motoren fasst das Crate-Programm von Ford Performance aktuell zusammen. Vom 2,3-Liter-Vierzylinder bis zum 9,4-Liter-Big Block bleiben den Amerikaner ihren Kunden in nichts schuldig.Sie fand in diesem Jahr digital statt. Im Vergleich zu anderen angebotenen Motoren soll der Predator technisch in der Crate-Version etwas abspecken, an der Leistung soll das aber nicht rütteln.Selbst der großvolumige Big Block-V8 kommt nur auf 664 PS, beim Drehmoment müsst sich der Mustang-V8 allerdings geschlagen geben.Wann Ford den 5,2 Liter zum Kauf anbietet, ist noch nicht klar, auch zu den Preisen äußert sich Ford noch nicht.