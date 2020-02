or 20 Jahren prangte die Modellbezeichnung "Puma" auf einem kleinen, leichten Sportcoupé . Im aktuellen Trend zu hochbeinigen Autos wird die Neuauflage jetzt als Kompakt-SUV wiedergeboren. AUTO BILD zeigt, wie ein neuer Puma als Sportcoupé aussehen könnte!

Im Gegensatz zum Plattformspender Fiesta wurde der erste Puma zu ca. 40 Prozent von Hand gefertigt.

Der erste Puma trug das typische, runde Bio-Design der 90er Jahre. Seine SUV-Reinkarnation übernimmt einige Designmerkmale wie die vorwitzig dreinblickenden Frontscheinwerfer und die ausgestellten Radhäuser. Das Re-Design stünde auch einem kleinen Sportcoupé ausgezeichnet.Elemente wie das durchgehende Leuchtenband und der zentrale Modell-Schriftzug sind modern und übertragen das Design in die Neuzeit. Das Auto wirkt deutlich größer, als es in der Realität tatsächlich wäre. Insgesamt ist der Puma in der AUTO BILD-Illustration ein echter Blickfang. Die Mischung aus den beiden Puma-Generationen wirkt stimmig.