er Ford Puma wird wohl noch 2020 als sportlicher ST vorgestellt. Bislang leistet die stärkste Ausführung, der Mildhybrid, 155 PS – da geht noch was! Da das SUV auf dem Fiesta basiert, würde sich der Motor aus dessen ST-Version gut dazu eignen, den Puma sportlicher zu machen.Den Fiesta ST beschleunigt das Aggregat so in 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h – der Puma ST dürfte damit um die sieben Sekunden brauchen. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt wahrscheinlich gleich: 230 km/h.