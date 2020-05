Bei Ford kann die Arbeit im Versuchslabor ganz schön eklig sein: Dort wird zum Beispiel künstlicher Vogelkot angemischt. AUTO BILD verrät, was das soll!

Ford stellt im Labor Vogelkot her — 16.05.2020

Wir hätten ja vieles gedacht – aber dass Ford Vogelkot im Labor anmischt? Mit den synthetischen Exkrementen werden Lacke auf ihre Haltbarkeit getestet. Jeder, der schon mal einen Vogelschiss auf seinem Auto hatte, der weiß, wie hartnäckig sich das Zeug hält. Im schlimmsten Fall wird sogar der Lack angegriffen!

Besonders bei Hitze ist Vogelkot ein Problem

Bei Ford wird der Lack auf seine Aggressivität getestet – mit künstlichem Vogelkot, der im Labor entwickelt wurde. Dessen Säuren entsprechen den unterschiedlichen Rückständen der meisten europäischen Vogelarten. Um den Lack ordentlich an seine Grenzen zu bringen, wird der künstliche Kot auf lackierten Platten in einem Ofen auf bis zu 60 Grad erhitzt. Das ist wichtig, da sich der Lack eines in der Sonne geparkten Autos durch die Hitze verändert. Er wird weicher und dehnt sich aus. Beim Abkühlen zieht er sich dann wieder zusammen und jeder Schmutz, eben auch Vogelkot, haftet dann besonders stark. Das versucht Ford mit der richtigen Mischung aus Pigmenten, Füllstoffen und Additiven im Lack zu verhindern.

So hart testet Ford den Lack