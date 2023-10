Neue Form soll den Verbrauch senken



Und spätestens beim Kick-down, wenn die vollen 390 Nm des Topmodells anreißen, macht sich der Diesel akustisch deutlich bemerkbar. Beim Blick in den Rückspiegel blickt der Fahrer dennoch in bis zu sechs lachende Gesichter. Das liegt am enormen Platzangebot, an noch mehr Ablagen und Lademöglichkeiten, am Sound von B&O, und weil sie dank eines riesigen Glasdachs einen Platz an der Sonne genießen.