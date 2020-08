ehen sichnach einemum, dann landen sie schnell beim. Doch dann verpassen sie den Ford Transit Custom Nugget : Der Kölner Gegner dessiehtaus, istund fährt. In(Sachsen) steht aktuell einzum Verkauf!Auf dem Tacho stehen laut Anzeige überschaubare. In den Papieren tauchtauf, der Händler beschreibt den Wagen als. Die Angabe, ob er auchist, fehlt leider. Dafür erfüllt derstarkeunter der Haube die. Der neue Eigner desmuss Fahrten in Städte mit Dieselfahrverbotszonen daher nicht fürchten.

Alswar derbisher nicht im Einsatz, beim Kauf gibt es. Die Angaben zursind im Inserat etwas dünn, vor allem bezüglich derdoch der Händler steht am Telefon oder bei der Probefahrt sicher gerne Rede und Antwort. Aus dem Angebot geht hervor, dass unter anderem eine, einund einean Bord sind. Dazu kommen weitere Helferlein von derbis zur. Auf den Fotos sind einund diezu erkennen. An dieser Stelle zeigt sich dergegenüber seinem Konkurrenten von. Für die, die derhier kosten soll, gibt es vonmeist nur den. Und der muss auf eine Küche verzichten. Im angegebenen Preis sind sowohl dieals auch eineenthalten.

Der Ford Transit Custom fährt sehr agil. Die Motoren sind kraftvoll, die Fahrwerke gut abgestimmt.

Fragen zu seinenmuss sich dernicht stellen lassen. Er gehört immerhin zureiner wahren. Nicht jede Generation war bei der Rostvorsorge vorne mit dabei, bei manchemkonnte der verzweifelte Eigner der braunen Pest kaum schnell genug hinterherschweißen. Doch diese Zeiten sind vorbei, und dieist. Wer sich auf der Straße umschaut, der entdeckt erstaunlich viele klassische Feuerwehr-, die noch fahren. Und in der Türkei gibt es sogar eine Region , in der die Menschen kaum etwas anderes alsfahren. Derüberzeugt mit seinen ebensowieund seinem gut abgestimmten– das zeigt sich auch hier. DerCustom fährt solide,aber vor allemgeht so einfach wie mit demund beim Spurten durch kurviges Geläuf auf der Landstraße kommt relativ schnell so etwas wieauf.