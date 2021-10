Mit dem Model C soll einauf die Räder gestellt werden. Es ist das erste Fahrzeug, das auf der von Foxtron eigens entwickelten Elektro-Plattform stehen soll. Den Innenraum beschreiben die Taiwaner als geräumig. Das muss er auch sein, schließlich soll das Model C als 5+2-Sitzer bis zu sieben Personen transportieren können.machen entsprechende Platzverhältnisse möglich. Diegibt Foxtron mit bis zuan, begünstigt durch einen cw-Wert von 0,26. Auch die Fahrleistungen können sich auf dem Papier sehen lassen. In 3,8 Sekunden soll das Model C auf Landstraßentempo sein. Der Preis könnte umgerechnet bei