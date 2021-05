Ein gebrauchtes Alkoven-Wohnmobil mit TÜV für nur 11.500 Euro – das klingt verlockend. Doch welche Risiken birgt ein Kaufvorhaben in der Billigheimer-Preisliga?

D ie Annonce klingt verlockend: Ein Wohnmobil mit vier Schlafplätzen und neun Monaten Rest-TÜV für – 11.500 Euro. Der 20 Jahre alte Alkoven auf Fiat-Ducato-Basis könnte angesichts momentan leer gefegter Händlerplätze ein Fall für Schnäppchenjäger sein. Der private Verkäufer gibt an, kräftig investiert zu haben. ie Annonce klingt verlockend: Ein. Der 20 Jahre alte Alkoven auf Fiat-Ducato-Basis könnte angesichts momentan leer gefegter Händlerplätze ein Fall für Schnäppchenjäger sein. Der private Verkäufer gibt an, kräftig investiert zu haben.

Der Grundriss des Alkoven-Wohnmobils ist altbewährt

Klassische Dinette mit zwei Dreipunktgurten vor teilsaniertem Innenwandpaneel. ©Christoph Börries / AUTO BILD Das ist er: Ein kreuzbrav konstruiertes Mobil, das in einem gepflegten Wohngebiet vor den Toren Hamburgs als private Offerte auf uns wartet. Der Grundriss ist frei von negativen Überraschungen. Die Aufteilung mit einer Schlafkoje über dem Fahrerhaus und einer Dinette in der Fahrzeugmitte ist von unzähligen Herstellern zigtausendfach erprobt. Im Heck sind fahrerseitig das Bad mit im Boden integrierter Duschtasse und beifahrerseitig gegenüberliegend eine L-Winkel-Küche mit Kühlschrank, großem Spülbecken und Dreiflammen-Gaskochfeld verbaut. Die grau-bunt gemusterten Polsterstoffe treffen den Geschmack einer vergangenen Epoche – die der 90er. Dass die Staumöglichkeiten nicht allzu üppig sind, ist angesichts der kompakten Außenlänge von nur 5,35 Metern zu verschmerzen. Entscheidender bei einem älteren Gebrauchten ist der Pflegezustand. Und der veranlasst uns zu einer Mischung aus Kopfschütteln und Ekel-Schockstarre. Ein kreuzbrav konstruiertes Mobil, das in einem gepflegten Wohngebiet vor den Toren Hamburgs als private Offerte auf uns wartet. Der Grundriss ist frei von negativen Überraschungen.. Im Heck sind fahrerseitig das Bad mit im Boden integrierter Duschtasse und beifahrerseitig gegenüberliegend eine L-Winkel-Küche mit Kühlschrank, großem Spülbecken und Dreiflammen-Gaskochfeld verbaut. Die grau-bunt gemusterten Polsterstoffe treffen den Geschmack einer vergangenen Epoche – die der 90er. Dass die Staumöglichkeiten nicht allzu üppig sind, ist angesichts der kompaktenzu verschmerzen. Entscheidender bei einem älteren Gebrauchten ist der Pflegezustand. Und der veranlasst uns zu einer

Stärken Schwächen – Gutes Raumkonzept – Schwächliche Motorisierung – Bewährtes Basisfahrzeug – Veraltete Abgasnorm – Praktische L-Küche im Heck – Erhöhte Gefahr von Wasserschäden – Ausreichender Badzuschnitt – Lückenhafte Fahrzeughistorie – Moderate Außenabmessungen – Reparaturkosten übersteigen Zeitwer

Die Servicegeschichte dieses Reisemobils ist komplett verpfuscht

Im Alkoven sind theoretisch zwei Schlafplätze. Die Nutzung wäre jedoch gesundheitsgefährdend. ©Christoph Börries / AUTO BILD Das hat er: Einen enormen Sanierungsbedarf, der deutlich oberhalb des Zeitwerts liegt. Theoretisch gibt es Raum für bis zu vier Reisende, hier allerdings regiert der Frust. In den Ecken und an der Decke schimmelt es, auf der Alkovenmatratze möchte man aus Gründen der Hygiene besser nicht zur Probe liegen. Alle Einbauten wirken stark abgenutzt und tragen zahlreiche nicht originale Bohrlöcher, das Bad wirkt ungepflegt. Die Elektronachrüstungen sind ein Desaster und schlicht gefährlich. Wassereinbrüche wurden sowohl von innen als auch von außen äußerst unprofessionell bearbeitet. Besonders ärgerlich ist, dass offenkundig massiv an richtigen Reparaturteilen gespart wurde. Einen enormen Sanierungsbedarf, der deutlich oberhalb des Zeitwerts liegt. Theoretisch gibt es Raum für bis zu vier Reisende, hier allerdings regiert der Frust., auf der Alkovenmatratze möchte man aus Gründen der Hygiene besser nicht zur Probe liegen. Alle Einbauten wirken stark abgenutzt und tragen zahlreiche nicht originale Bohrlöcher, das. Wassereinbrüche wurden sowohl von innen als auch von außen äußerst unprofessionell bearbeitet. Besonders ärgerlich ist, dass offenkundigwurde.

individuell verpfuschten Servicegeschichte. Wie genau die letzte An der Bodengruppe finden sich grob aufgepunktete Blechflicken, auch die Achsen wirken sehr rostig. Einzelne Partien wurden mit Unterbodenschutzfarbe übergetüncht. Dass dieses Reisemobil solch eine Katastrophe ist, liegt definitiv nicht an der Erbauerfirma, sondern an einer. Wie genau die letzte Hauptuntersuchung geklappt hat, bleibt für uns ein Rätsel. Dazu passt, dass die Zulassungsplakette seltsam ausgefranst wirkt.

Wassereinbrüche könnten dem Holzskelett zugesetzt haben

90 PS reichen so gerade, um auf der rechten Spur hinter den Lkw herzufahren. ©Christoph Börries / AUTO BILD So fährt er: Der 1900er-Turbodiesel hatte bei Auslieferung mal 90 PS, laut Verkäufer soll eine Austauschmaschine mit rund 100.000 Kilometern verbaut worden sein. Diese Leistungsreserve ist die allerunterste Kante für einen 3,4-Tonnen-Alkoven, spätestens an der ersten längeren Autobahnsteigung fühlt es sich zwischen den Bei jeder Bodenwelle verwindet sich der Wohnaufbau wie ein zitternder Aal, begleitet von einem fiesen Knarren und Knacken. Multiple, deutlich müffelnde Wassereinbrüche könn(t)en das Holzskelett geschwächt haben, diverse gelockerte Anbauteile durch Pfuschreparaturen tun ein Übriges. Wir ersparen uns die Detektivsuche, wo der Sicherungs- und Schraubenfundus aus dem Handschuhfach verbaut sein soll. Der, laut Verkäufer soll eine Austauschmaschine mit rund 100.000 Kilometern verbaut worden sein. Diese Leistungsreserve ist die allerunterste Kante für einen 3,4-Tonnen-Alkoven, spätestens an der ersten längeren Autobahnsteigung fühlt es sich zwischen den Lkw unangenehm an. Die hohe Laufleistung steckt gut fühlbar in dem laut Tacho über 205.000 Kilometer zermürbten Aufbau:, begleitet von einem fiesen Knarren und Knacken. Multiple, deutlich müffelnde Wassereinbrüche könn(t)en dashaben, diverse. Wir ersparen uns die Detektivsuche, wo der Sicherungs- und Schraubenfundus aus dem Handschuhfach verbaut sein soll.