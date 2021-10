Die Zeiten, in denen Hybride und Elektroautos als Ladenhüter die Händler ärgerten, sind vorbei.wurden laut KBA im September 2021 neu zugelassen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum wurden nur rund 30.000 neue Diesel verkauft. So langsam werden die Teilzeitstromer à la Prius also auch