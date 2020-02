Das Cockpit der G-Klasse machte über die Jahrzehnte jede Mode mit. Hier mit typischem Halbmondtacho und runden Knöpfen der 2000er-Jahre.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes G-Klasse

Fahrzeugdaten Jeep Wrangler 2.8 CRD Unlimited Sahara Lada 4x4 1.7i Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn längs Vierzylinder, vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 2 pro Zylinder/1 Hubraum 2777 cm³ 1690 cm³ Leistung 130 kW (177 PS) bei 3800/min 61 kW (83 PS) bei 5000/min Drehmoment 410 Nm bei 2000/min 128 Nm bei 4000/min Höchstgeschwindigkeit 172 km/h 137 km/h 0–100 km/h 11,7 s 19,0 s Tank/Kraftstoff 85 l/Diesel 42 l/Super Getriebe/Antrieb 6-Gang manuell/Allrad 5-Gang manuell/Allrad Länge/Breite/Höhe 4751/1877/1800 mm 3720/1680/1640 mm Kofferraumvolumen 398-935 l 263-982 l Leergewicht/Zuladung 2230/355 kg 1285/325 kg Kosten Unterhalt Testverbrauch 10,5 l D/100 km 274 Euro CO2 247 g/km 195 Euro (AT) Inspektion 300-600 Euro 214 Euro Haftpflicht1) 1052 Euro (24) entfällt, Kette Teilkasko1) 126 Euro (20) 94 Euro Vollkasko1) 462 Euro (15) 792 Euro Kfz-Steuer 432 Euro (Euro 4) 217 Euro Ersatzteilpreise ** Lichtmaschine 952 Euro 274 Euro Anlasser 634 Euro 195 Euro (AT) Wasserpumpe 726 Euro 214 Euro Zahnriemen 470 Euro entfällt, Kette Nachschalldämpfer 412 Euro 94 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 1326 Euro 792 Euro Bremsscheiben/ -klötze vorn 521 Euro 217 Euro Land Rover Defender 110 S Td5 Mercedes G 320 CDI lang Technische Daten Motor Vierzylinder, vorn längs Sechszylinder, vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2402 cm³ 2987 cm³ Leistung 90 kW (122 PS) bei 3500/min 165 kW (224 PS) bei 3800/min Drehmoment 360 Nm bei 2000/min 540 Nm bei 1600/min Höchstgeschwindigkeit 132 km/h 177 km/h 0–100 km/h 15,8 s 9,1 s Tank/Kraftstoff 75 l/Diesel 96 l/Diesel Getriebe/Antrieb 5-Gang manuell/Allrad Siebenstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 4785/1790/2021 mm 4662/1760/1931 mm Kofferraumvolumen 519-1751 l 480-2250 l Leergewicht/Zuladung 1420/545 kg 2445/755 kg Kosten Unterhalt Testverbrauch 12,5 l D/100 km 12,5 l D/100 km CO2 284 g/km 331 g/km Inspektion 250-650 Euro 650-1000 Euro Haftpflicht1) 615 Euro (20) 913 Euro (23) Teilkasko1) 80 Euro (17) 709 Euro (30) Vollkasko1) 326 Euro (16) 1906 Euro (28) Kfz-Steuer 386 Euro (Euro 3) 463 Euro (Euro 4) Ersatzteilpreise ** Lichtmaschine 857 Euro 1064 Euro Anlasser 435 Euro 869 Euro Wasserpumpe 538 Euro k. A. Zahnriemen entfällt, Kette entfällt, Kette Nachschalldämpfer 238 Euro k. A. Kotflügel vorn links, lackiert 1112 Euro 1117 Euro Bremsscheiben/ -klötze vorn 726 Euro 925 Euro Suzuki Jimny 1.3 Toyota Hilux 3.0 D-4D Double Cab Technische Daten otor Vierzylinder, vorn längs Vierzylinder, vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1328 cm³ 2982 cm³ Leistung 63 kW (86 PS) bei 6000/min 126 kW (171 PS) bei 3600/min Drehmoment 110 Nm bei 4100/min 360 Nm bei 1400/min Höchstgeschwindigkeit 140 km/h 170 km/h 0–100 km/h 14,4 s 14,7 s Tank/Kraftstoff 40 l/Super 80 l/Diesel Getriebe/Antrieb 5-Gang manuell/Allrad Fünfstufenautomatik/Allrad Länge/Breite/Höhe 3625/1600/1670 mm 5255/1835/1810 mm Kofferraumvolumen 113-816 l – Leergewicht/Zuladung 1090/330 kg 2040/690 kg Kosten Unterhalt Testverbrauch 9,5 l S/100 km 10,0 l D/100 km CO2 220 g/km 235 g/km Inspektion 250-450 Euro 350-650 Euro Haftpflicht1) 376 Euro (12) 813 Euro (23) Teilkasko1) 97 Euro (14) 153 Euro (22) Vollkasko1) 408 Euro (14) 1153 Euro (26) Kfz-Steuer 126 Euro (Euro 4) 499 Euro (Euro 5) Ersatzteilpreise ** Lichtmaschine 711 Euro 825 Euro Anlasser 554 Euro 899 Euro Wasserpumpe 242 Euro 582 Euro Zahnriemen 457 Euro 359 Euro Nachschalldämpfer 425 Euro k. A. Kotflügel vorn links, lackiert 658 Euro 667 Euro Bremsscheiben/ -klötze vorn 442 Euro 574 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Los geht's direkt mit dem letztgenannten Kandidaten: Ein Auto wie unser Mercedes G 320 CDI lang, Baujahr 2008, ist ab 30.000 Euro zu haben. Vielleicht liegt es an der steilen Scheibe, vielleicht an der sehr hohen Sitzposition, vielleicht am Stern auf dem Lenkrad. Der G ist anders als die anderen. Er ist erhaben. Im G sitzt du nicht, im G residierst du, schwebst über den Dingen. Ein Auto wie eine Burg. Selten war der Vergleich passender. Leider ist die Burg ziemlich rostanfällig. Schon nach zehn Jahren blüht es an den Falzen, der Heckklappe, der Dachrinne, den Scheibenrahmen ... Da hätte Mercedes seit 1979 ruhig etwas in den Korrosionsschutz investieren dürfen.Immerhin werden die Bremsen geschont. Dafür sorgt die hoch aufragende Karosserie im Wind. Fuß vom Gas – und der G verzögert. Spürbar. Kein Wunder, dass selbst die Diesel kräftige Trinker sind. Unter zwölf Litern tut sich grundsätzlich nicht viel. Dafür aber trotzt das G-Modell jedem Gelände, zieht fast alles weg (3500 Kilo) und verliert nicht mehr an Wert. Darauf müssen Sie achten: natürlich Rost! Benziner mit Extremverbrauch, sehr hohe Kosten bei Kauf, Steuer, Versicherung und Werkstatt