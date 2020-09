ach den neuenDie Weltpremiere steht zwar noch aus, trotzdem haben die Koreaner schon mal ein paar Bilder präsentiert. Was aussieht wie ein komplett neues Modell, ist tatsächlich nur ein großes Facelift. Aber was für eins!Das Resultat ist ein echter Blickfang, obwohl schon der Vorgänger keine optische Trauerweide war. Da dürfte es einige Fans wurmen, dass der europäische Markteintritt von Genesis weiterhin auf sich warten lässt.An der Front bekommt der G70 den überdimensionalen Crest-Grill seiner großen Brüder. Darunter sitzt eine sportlich ausgeformte Schürze mit drei dicken Lufteinlässen.Was dabei fehlt sind die seitlichen, doppelstöckigen Blinker von G80 und Co. So distanziert er sich optisch etwas von seinen teureren Geschwistern. Hinten dagegen finden sich jetzt auch beim gelifteten G70 Vierfach-Leuchten. Das Heck wirkt enorm stämmig und sportlich.

Fahrerorientiert-sportliches Cockpit mit neuem, frei stehenden Zentralbildschirm und "neuester Connectivity", wie Genesis verspricht.

Auch der Innenraum wurde überarbeitet.Mittig auf dem Armaturenbrett thront ein 10,25-Zoll-Bildschirm, das Infotainment ist permanent online und empfängt Updates "over the air". Genauere Angaben gibt es noch nicht. Genesis verspricht aber, dass der G70 die neuesten Connectivity- und Luxus-Standards an Bord habe. Die Weltpremiere des G70 findet noch dieses Jahr statt, der Marktstart erfolgt dann im Frühjahr 2021 – zunächst in Südkorea.Ob der G70 in Zukunft auch in Deutschland gegen BMW 3er und Co antreten wird, bleibt abzuwarten. Die Chancen gegen die deutsche Konkurrenz stünden jedenfalls ziemlich gut.