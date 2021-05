Der Innenraum sieht aufgeräumt aus und wurde bewusst reduziert gestaltet. Das Design der Kabine soll von koreanischer Architektur inspiriert sein, Genesis spricht von der "Schönheit des leeren Raums". Tatsächlich wirkt das Cockpit mit den zahlreichen horizontalen Linien, schmalen Lüftungsdüsen und besonders dünnen A-Säulen luftig. Mit zweifarbigem Leder, Aluminium und viel offenporigem Holz ist der G80 endgültig in der Oberklasse angekommen. Vieles davon dürfte allerdings optional sein.

DerDas scheint angebracht, denn Technik bietet das Auto zur Genüge: Auf der Mittelkonsole sitzt ein 14,5-Zoll-Infotainment-Screen mit Apple CarPlay und Android Auto . Updates erfolgen "over the air". Darunter ist ein zweiter, kleinerer Touchscreen für die Klimatisierung platziert. Der Fahrer blickt auf ein 12,3-Zoll-Digitalcockpit. Es soll auch ohne Spezial-Brille Inhalte in 3D-Optik darstellen können. Besonders erwähnenswert ist der "Ergo Motion"-Fahrersitz. Mit sieben separat ansteuerbaren Luftzellen kann er das Sitzprofil je nach Fahrmodus ändern und soll dem Fahrer auch vollautomatisch eine gesunde Sitzposition bieten. Ein "Stretch Modus" soll körperlicher Ermüdung bei langen Fahrten entgegenwirken.

Der G80 steht auf der gleichen Plattform wie das Genesis-SUV GV80 Die Front wird vom großen, schildförmigen Kühlergrill dominiert. Die Scheinwerfer sind in zwei Paaren übereinander angeordnet.Die LED-Streifen sollen in Zukunft ein Genesis-Designmerkmal werden und sind in ähnlicher Form schon am G90 und am GV80 zu sehen. Am Heck prangt mittig der Markenschriftzug. Die Motorisierungen fallen länderspezifisch unterschiedlich aus. In den USA stehen zwei Turbobenziner zur Wahl: Ein 2,5-Liter Vierzylinder mit 304 PS und 421 Nm sowie ein 3,5-Liter V6 mit 380 PS und 530 Nm. Außerhalb der USA wird es auch einen 2,2-Liter Vierzylinder-Diesel mit 210 PS und 441 Nm geben.