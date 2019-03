Genesis G70: Test, Preis und Marktstart in Deutschland

W ährend Infiniti (Nissan) seinen Ausstieg aus dem westeuropäischen Markt verkündet hat und Lexus (Toyota) nach wie vor eher vor sich hin dümpelt, bereitet Hyundais Edelableger ährend Infiniti (Nissan) seinen Ausstieg aus dem westeuropäischen Markt verkündet hat und Lexus (Toyota) nach wie vor eher vor sich hin dümpelt, bereitet Hyundais Edelableger Genesis den Einstieg in den hiesigen Markt vor. Türöffner sollen dabei die bekannten Modelle G80 und G90 sein, die bereits in den USA und Korea erfolgreich sind. Richtig punkten wollen die Asiaten mit dem kleineren G70, der gegen die deutschen Wettbewerber Audi A4 Mercedes C-Klasse und BMW 3er positioniert ist.

Das Vorbild für den Genesis G70 ist der BMW 3er

Vorbild BMW: Hyundai-Chefentwickler Biermann hat sich beim G70 am BMW 3er orientiert. In den USA ist der Genesis G70 bereits auf dem Markt und ein erster Test zeigt, dass er sich weder beim Design, noch bei der Technik vor der europäischen Konkurrenz verstecken muss. "Bei der Entwicklung ist der BMW 3er für uns der Maßstab, an dem wir uns orientieren", sagt Alfred Biermann Chefentwickler im Hyundai-Konzern. Das G70-Design mit kurzen Überhängen, dem markanten Kühlergrill sowie der langen Haube ist betont sportlich und gefällig, während man sich bei den Antrieben im Konzernregal bedient: Neben einem 3,3 Liter großen V6 ist der G70 mit einem Zweiliter-Turbo verfügbar. Ob der geplante 2,2 Liter große Commonraildiesel mit rund 200 PS angesichts der Dieseldiskussionen in Europa überhaupt noch kommt, bleibt abzuwarten. Der 4,69 Meter lange Genesis G70 2.0 T tritt mit seinen 252 PS und 360 Nm gegen BMW 330i, Audi A4 2.0 TFSI und Mercedes C 300 an. Alles nur Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum – und daraus macht auch der Koreaner akustisch keinen Hehl.

Bei den Fahrleistungen gibt es nichts zu meckern

Der geht gut: Mit dem Zweiliter-Turbo sprintet der G70 in 6,4 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Der Motor ist kraftvoll und allemal leistungsstark, aber der Klang ist ebenso ernüchternd. Das gilt jedoch nicht für die gelungene Abstimmung von Triebwerk und Achtgangautomatik. Denn das Paket passt sehr gut zu der knapp 1,7 Tonnen schweren Sportlimousine , die auf Wunsch auch als Allradler angeboten wird. Optional gibt es den Genesis G70 zumindest in den USA auch als identisch motorisierte Sportversion mit 255 PS und Sechsgang-Handschaltung. Von 0 auf Tempo 100 beschleunigt der Genesis G70 in kaum mehr als sechs Sekunden, während die Höchstgeschwindigkeit in unseren Breiten bei über 240 km/h liegen dürfte. Der Normverbrauch liegt bei knapp 9,5 Litern Super auf 100 Kilometern. Damit liegt er nominell über den direkten Wettbewerbern; in der Realität hat der Koreaner jedoch kaum einen nennenswerten Verbrauchsnachteil. Dafür passen Fahrwerksabstimmung, die verschiedenen Fahrprogramme, die sich über einen Drehschalter am Mitteltunnel einstellen lassen und die Lenkung, die präzise ist, jedoch allenfalls etwas mehr Rückmeldung geben könnte. Wahlweise läuft der G70 auf 18- oder 19-Zöllern, die auch auf schlechten Straßen einen ausreichenden Restkomfort bieten.

G70-Marktstart in Deutschland: Ende 2019

Vorne bietet der Genesis G70 reichlich Platz, hinten wird es für Erwachsene allerdings schnell eng. zu welchen Preisen der Genesis G70 ab Ende 2019 bei uns startet. Trotz des guten Gesamtpakets und der vorbildlichen Serienausstattung wird er es schwer haben. So bequem es sich vorne sitzt, so eng ist das Platzangebot im Fond. Kopf- und Beinfreiheit sind für Erwachsene im Fond ähnlich eingeschränkt, wie bei dem einen oder anderen Konkurrenten. Und auch im Innenraum fehlt dem kleinsten Genesis trotz Head-Up-Display , moderner Bildschirm-Navigation und griffigem Steuer der wertige Hightech-Anspruch, den besonders ein Audi A4 oder der neue BMW 3er bieten. So sind die Instrumente noch in zwei analogen Runduhren mit mittigem Kleinbildschirm dargestellt, und auch die Schalterleiste mit den beiden Drehreglern in der Mitte der Armaturentafel wirkt etwas von gestern. Praktisch sind dagegen Ablagen, USB-Anschlüsse und das kabellose Laden des Smartphones in der Mittelkonsole. Der Startpreis in den USA liegt bei sehr günstigen 34.900 Dollar. Bleibt abzuwarten,Trotz des guten Gesamtpakets und der vorbildlichen Serienausstattung wird er es schwer haben.

Technische Daten Genesis G70 2.0 T • Motor: Vierzylinder, Turbo • Hubraum: 1998 cm³ • Leistung: 252 PS (185 kW) • Drehmoment: 360 Nm bei 1400 bis 4000/min • Vmax: ca. 240 km/h • 0–100 km/h: 6,4 s • Normverbrauch: 9,5 l/100 km (Super) • Leergewicht: 1595 kg • Tankinhalt: 60 Liter.