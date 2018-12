G

Heiße Frauen und schnelle Autos 2019 zur Galerie

etunte Autos von VW Audi und BMW , in Szene gesetzt mit luftig bekleideten Frauen: Alle Jahre wieder bringt der Calvendo-Verlag den Kalender "Heiße Frauen und schnelle Autos" heraus. Der Fotograf Christian Böhm hat zwölf Damen in ländlicher Kulisse abgelichtet, an ihrer Seite stehen beliebte Auto-Ikonen wie VW Golf I Audi A3 oder BMW E30.