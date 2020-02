B

esitzer desund anderer VW wie Arteon, Sharon oder Scirocco 3 haben Ärger mit den teuren Bi-Xenon-Scheinwerfern. Beim Golf 7 gehörenzur hochpreisigen, aber für die Sicherheit wichtigen Sonderausstattung. Doch sorgenbei den kostspieligen Scheinwerfern für Ärger, und zwar gerade bei den besonders gut ausgestatteten Gölfen, wie denen der Highline-Serie.VW kennt das Problem, geht aber nicht allzu kulant damit um. So wandte sich die Golf-7-Variant-Besitzerin Asta Knoth aus Han­nover wegen getrübter Linsen an die Kulanzstelle von VW, nachdem ihr Autohaus eine Kulanzreparatur abgelehnt hatte. Zwar bot VW die Hälfte der Kosten für zwei neue Scheinwerfer zum Preis von 3300 Euro an. Doch die andere Hälfte sollte Knoth selbst zahlen!