Der VW Golf GTI ist ein gelungener Kompromiss zwischen Alltag und Sportlichkeit. Mit 245 PS, Frontantrieb und einem manuellen Sechsgang-Getriebe ist Fahrspaß auf jeden Fall garantiert! Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft der Kompakte in 6,2 Sekunden, bei 250 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Der Power-Golf kostet in der Basis 39.310 Euro. Privatkunden können dank eines Leasing-Deals jedoch eine große Summe Geld sparen.

Für 189 Euro brutto monatlich kann der Spaß-Golf 36 Monate jeweils 10.000 Kilometer im Jahr gefahren werden. Diese Konditionen lassen sich auf den ersten Blick nicht anpassen, eine Nachfrage beim Händler kann sich aber dennoch lohnen.

Neben der monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalige Sonderzahlung in Höhe von 2980 Euro brutto sowie die Überführungskosten von 590 Euro brutto berücksichtigen. Daraus ergeben sich Gesamtleasingkosten von 10.284 Euro netto (36 mal 189 Euro plus 590 Euro plus 2890 Euro).