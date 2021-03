VW hat schlicht keinen mehr aus 1986. Und das ist ärgerlich, denn der hatteund nicht wie unserer nur 129. Und jetzt bloß keine Angst: Winter und Salz machen dem Golf II nix aus! Der ist so, da läuft bis heute bei Hitze das Wachs aus den Hohlräumen der Kofferraumklappe. Es gibt Große-Jungs-Träume, die gehen einfach nie vorbei. GTI gehört dazu – auch der von damals. Jedenfalls, wenn es die stärkere Baureihe ist. Als 1984 die zweite Generation GTI vorfuhr, hatte sie unter der Haube den Motor des Vorgängers, also 1.8er, 112 PS, später wegen des Katalysators fünf weniger. 107 PS in einem GTI! Jeder Normalo-Polo hat heute 110. Dann doch lieber 16V. Die aktuelle Situation ist nicht viel besser. Ja, die, sieht aber nicht so aus, klingt nicht so, versprüht also eher den Charme von Tante Irmgards. Also nehmen wir lieber den

Papa kaufte ein Jahr später wieder Kadett, Golf war zu teuer; dabei hatte ich bei Herrn Weckesser extra einen Prospekt besorgt. Dafür stand im Spätsommer 1989 der 54-PS-Golf von Fahrlehrer Wilhelm Flach vor der Tür. 1.6er-Diesel, er holte mich damit ab, man hörte ihn durchs geschlossene Küchenfenster, und Herr Flach erklärte sehr eindringlich: "Als Linksabbieger musst du JEDWEDEN Gegenverkehr vorbeilassen!" Jetzt ist Februar 2021, Wolfsburg ist eingeschneit, wir wollen links abbiegen – aber der Entgegenkommer ist langsam. Also schnell nach links brausen, sorry, Wilhelm. Aber 168 Nm Drehmoment bei unserem Golf sind einfach 68 mehr als beim ollen Diesel. Willkommen im! Der wurde, wie AUTO BILD,. Der hier ist von 1990, also großes Facelift mit breiten Stoßfängern, keine Dreiecksfenster mehr, dafür VW-Emblem hinten mittig und Warnblinkknopf auf der Lenkradsäule.

Wir blicken 35 Jahre zurück, genauer: aufs Dach des GTI. Im Prospekt stand damals: "Man muss schon genauer hingucken, um zu sehen, was man hier vor sich hat." Die Wolfsburger Beamten haben gar nicht erkannt, dass sie mit der Einführung derTrendsetter waren und alle anderen Autos die später auch bekamen. Wir Dorfjungs nannten sie "16V-Antenne". Und wer seinen GTIabstellte und vor der Heimfahrt bemerkte, dass da was fehlt, hatte genau zwei Möglichkeiten. Erstens: eine andere abschrauben. Zweitens: Ersatzteil über Mikrofiche beim VW-Lageristen suchen lassen und für 32 Mark kaufen. Später hatten sie sich mit den Stengeln bevorratet. 1986 gab weder so etwas Revolutionäres wie E-Mails, noch waren wir überhaupt mit unseren C64 online. Online waren nur unsere Telefone – also mit Schnur dran. Wir freuten uns über die kleinen Fortschritte. Im Fall des 16V war es die, durch die sich der Abgasgegendruck verringerte und der Gasaustausch beschleunigte. Die VW-Techniker spendierten dem 1.8er vom Typ EA827 einenmit 16 Ventilen, was im Ergebnisund 139 PS bedeutete. Mit Kat waren später dann 129 PS.

Für den Clubsport werden ab 41.265 Euro fällig. Dagegen war der 16V für 31.100 Mark 1990 echt billig. ©AUTO BILD



Und dann stehst du am Ende eines langen Arbeitstages, an dem du mit zwei GTI-Generationen durch Norddeutschland gebrettert bist und für den du eigentlich einen Tag Urlaub hättest nehmen müssen, dann stehst du also mit beiden Autos vor einem Landgasthof, der so aussieht, als müsste in der Garage noch ein brandneuer GTI 16V von 1986 parken. Du guckst also abwechselnd auf den Tacho des Oldies (geht bis 260, schafft 200) und auf die beiden ovalen Endrohre des neuen Clubsport (röhrt wie Hölle, es passt jeweils ein großes iPhone rein). Und denkst: Früher, da war so ein 16V-GTI wirklich geil. Aber das war für uns Jungs auch 20 Kilogramm früher. Da hättest du das originalerausgeworfen und irgendeins von Alpine eingebaut, denn Beta hatte nicht mal Autoreverse und Alpine sogar CD. Heute ist der Clubsport, den du kaufen kannst, stark in allen Lebenslagen,, will immer Krawall.